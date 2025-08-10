  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٩ ١٣:٢٦

تایبەتی مێهر لە لەندەنەوە؛

خۆپیشاندانی دژە ئیسرائیلی لە لەندەن؛ برسیەتی لە غەززە ڕابگرن

خەڵکی بریتانیا بە خستنەڕێی خۆپیشاندانێک داوای دەستگیری بنیامین نتانیاهۆ وەکوو جەنایەتکارانی جەنگی و هۆکاری سەرەکی کۆمەڵکوژی ئیسرائیلییەکان لە غەززەیان کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بەشداربووان لە خۆپیشاندانی دژە زایۆنی لە لەندەن وێڕای خستنەڕێی خۆپیشاندان، دروشم و بەرز کردنەوەی پلاکارد کە لەسەریان داوایان لە دەوڵەت و بەرپرسانی ریتانیا کردبوو، نتانیاهۆ دەستگیر بکەن و ئەویان وەکوو جەنایەتکارانی جەنگی و بەرپرسی سەرەکی جەنایەتە کۆمەڵکوژییەکان لە غەززە بناسێنن. سەدان هاووڵاتی بریتانیا، چالاکی عەرەب و دەرەکی لە ئەو ڕووداوەدا بەشداریان کرد.
ئەو ڕێپێوانە لە مەیدانی ڕاسل، پارکێکی گشتی لە دڵی لەندەن و یەکێک لە مێژوویی ترین و فەرهەنگی ترین ناوچەکانی شار، دەستی پێکرد و بەرەو شەقامی داونینگ، شوێنی نیشتەجێبوونی سەرۆک وەزیرانی بریتانیا و لە بەردەوام پەرلەمانی ئەو وڵاتە درێژەی هەبوو.


ئامانج لە ئەو ڕێپێوانە، گوشار لەسەر دەوڵەتی بریتانیا بۆ ڕاگرتنی هەناردە کردنی چەک بۆ تێلاڤیڤ و کۆتایی هێنان بە گەمارۆی سەپێندراو لەسەر غەززە، لە قەیرانی هۆشدارییە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە کارەساتی مرۆیی و قات و قڕی لە غەززە لە ئەنجامی جەنگی بەردەوامی زایۆنییەکان لە ئۆکتۆبەری ڕابردوویە.

‌خۆپیشاندەران هەروەها داوای کۆتایی هێنان بە پاڵپشتی سەربازی و سیاسی لەندەن لە ئیسرائیلیان کرد.

