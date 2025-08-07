چالاکی ڕەشماڵی ئەهلی سوننەی پیرانشار لە سنووری تەمەرچین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مێهران ئیبراهیمی لە ئەو بارەوە ڕایگەیاند: خێوتی ئەهلی سوننەی پیرانشار کە بە هاوکاری خێرخوازانی ئەو شارە بۆ چوارەمین ساڵی بەردەوام لە نزیکی کارخانەی قەندی پیرانشار کراوەتەوە و تا گەڕانەوەی تەواوی زیارەتکاران درێژە دەداتە چالاکی خۆی.



ناوبراو زیادی کرد: لە تایبەتمەندییە گرینگەکانی ئەو مەوکبە ئەوەیە کە بە زمانی خۆجەیی پێی دەوترێت ڕەشماڵ و لە هەر ژەمە خۆراکێکدا دەفرایەتی میوانداری لە 150 بۆ 200 کەسی هەیە.



ڕاشیگەیاند کە زیارەتکاران لە نێوان ژەمەکانیاندا بە خۆراکی خۆجەییە لەوانە کەلانە و دۆکوڵیو و میوە میوانداری دەکرێن و شوێنی حەسانەوە و ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی بەلاش تا سنووری تەمرچینیان بۆ ئامادە کراوە.





