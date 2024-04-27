  1. ئێران
AP ١٤٠٣ گوڵان ٨ ١٧:٢٧

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران:

سپای پاسداران نەبوایە داعش دەهاتە پەرلەمانی ئەورووپا و ناو دڵی ئەمریکا

سپای پاسداران نەبوایە داعش دەهاتە پەرلەمانی ئەورووپا و ناو دڵی ئەمریکا

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: ئەگەر ئازایەتی و ئیرادەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی و ڕاوێژکارە شەهیدەکانی دژە تیرۆریستی لە ناوچەکە نەبوایە، تیرۆریزمی داعش تا دەرگای پشتەوەی پەرلەمانی ئەورووپا دەچووە ناوەوە و دڵی ئەمریکا”.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "ناسر کەنعانی"، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، بە توندی ئیدانەی کردەی سێ وڵاتی ئەمریکا، ئینگلیز و کەنەدای کرد لە سەپاندنی سزا بەسەر بەشێک لە کەسانی و یاسایی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران، هەروەها بڕیارنامەی پەرلەمانی ئەورووپا و بانگەشەی دژی ئێران ڕەخنەی لە ڕێبازی ستەمکارانەی حکومەتی ئەمریکا گرت لەگەڵ ئەو چەند وڵاتە لە ئەوروپا.

کەنعانی زیادی کرد: توانا سەربازییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە دابینکردنی بەرژەوەندییە ئەمنی و نەتەوەییەکان، پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی وڵات، کۆماری ئیسلامی ئێران یەکێکە لە هاوبەشە گرنگەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە دابینکردنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەیی و نێودەوڵەتی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی.

زیادی کرد: ئەگەر گیانفیدایی سپای پاسداران و ڕاوێژکارە شەهیدەکانی سپا لە ناوچەکە نەبوایە، تیرۆریزمی داعشی تا پشت دەرگای پەرلەمانی ئەورووپا و دڵی ئەمریکا ڕخنەی کردبو و ئاسایشی ناوچەکە و جیهان زیاتر لە ڕابردوو هەڕەشەی لەسەر بوو.

ئێستا چۆنە پەرلەمانی ئەورووپا داوای ئەوە دەکات تەنیا هێزی دژە تیرۆریزمی جیهان بخرێتە لیستی تیرۆریستیەوە

News ID 49963

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