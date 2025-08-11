ئەردۆغان: هیچ ڕێککەوتن و سازشێکی ژێربەژێریمان لەگەڵ پەکەکە نەبووە و نییە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری تورکیا لە پەیامێکدا بۆ بنەماڵەی سەربازە کوژراوەکان و کۆنە سەربازەکانی سوپای تورکیا وتی: کە پڕۆسەی ئاشتی لەگەڵ پەکەکە بەبێ هیچ سازشێک یان ئیمتیازێکی نهێنی بەردەوامە و هیچ کارێک ناگیرێتەبەر کە ببێتە هۆی ئازار بۆ کەسوکاری کوژراو یان بریندارەکانی شەڕ.
ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، لە پەیامێکدا کە ئاراستەی بنەماڵەی سەربازە کوژراوەکان و سەربازە دێرینەکان و هەموو هاووڵاتیانی وڵاتەکەی کردووە، جەختی لەسەر هەنگاوەکانی بە ئاراستەی گەیشتن بە ئامانجی پڕۆژەی "تورکیایەکی بێ تیرۆر" کردووەتەوە.
ئەردۆغان وتوویەتی:"لە هیچ قۆناغێکی ئەم پرۆسەیەدا هیچ سازشێک یان ئیمتیازێکی نهێنی پێشنیار نەکراوە یان پێشنیار نەکراوە بۆ بەدیهێنانی تورکیایەکی بێ تیرۆر".
Your Comment