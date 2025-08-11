  1. ئێران
سەرۆک کۆماری ئێران: دڵنیابن لەوەی ڕێڕەوی قەفقاز بۆ زاڵ بوونی بیانییەکان نییە

لە وەڵامی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی سەرۆکوەزیرانی ئەرمەنیا، سەرۆک کۆماری ئێران وتی: دڵنیابن لەوەی کە ڕێڕەوی قەفقاز بەڕاستی ڕێگایەکی ئاشتی و گەشەسەندن دەبێت، نەک ئامرازێک بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی زاڵێتی بیانییەکان.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نیکۆڵ پاشینیان، سەرۆکوەزیرانی ئەرمەنستان، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە ٢٠ی گەلاوێژ، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆک کۆماری ئێران قسەی کرد.

پاشینیان ڕاپۆرتێکی وردی سەبارەت بە ڕەوتی واژۆکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئاشتیی ئەم دواییەی ئەرمەنستان و کۆماری ئازەربایجان پێشکەش کرد و لایەنە جۆراوجۆرەکانی پڕۆژەی ڕێڕەوی قەفقازیشی ڕوون کردەوە.

هەروەها سوپاسی کۆماری ئیسلامی ئێران و سەرۆک کۆماری کرد بۆ هەڵوێستە پرەنسیپییەکان لە پاراستنی یەکگرتوویی لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا.

سەرۆک وەزیرانی ئەرمەنستان زیادی کرد: جەختکردنەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لەسەر پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی ئەرمەنستان بۆ ئێمە زۆر بەنرخ و گرینگە و هەتا دڵنیایی تەواومان لە ڕێزگرتن لە بەرژەوەندی و ڕەچاوکردن و هەستیارییەکانی وڵاتی دۆست و دراوسێی ئێران نەبێت هیچ ڕێککەوتنێک واژۆ ناکەین.

