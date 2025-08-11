گاردیەن دانی پێدانا؛ پیلانی ترسناکی تێلاڤیڤ بۆ فەلەستینییە برسییەکان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرە، ڕۆژنامەی گاردیەن دوای لێکۆڵینەوەکان ڕاپۆرتی دا کە فەلەستینییەکان لە کەرتی غەززە و لە شوێنی دابەش کردنی خۆراکەکاندا دەسڕێژی گوللەیان لێدەکرێت.
لە ئەو ڕاپۆرتەدا هاتووە ، ئەو تەقە کردنانە پیلانێکی ترسناک لە دژی فەلەستینییەکانە و ئەرتەشی ئیسرائیل بە شێوەی بەردەوام ئەو هەوڵە لە دژی فەلەستینییە برسییەکان لە غەززە ئەنجام دەدات.
ڕۆژنامەی اگردیەن لە زمانی کارناسانی کاورباری تەقەمەنییەوە لە ڕۆژاوا نووسی، هێرشەکانی ئەرتەشی ئیسرائیل بۆ سەر کەسانێک کە بەدوای خۆراکەوەن هەوڵێکی نابەرپرسیارانەیە.
