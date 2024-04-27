  1. ئێران
AP ١٤٠٣ گوڵان ٨ ١٣:٤٠

سبەینێش لە چەند زانکویەکی ئێران بەڕێوەدەچێت

کۆبوونەوەی خوێندکارانی زانکۆی تاران لە پاڵپشتی بزووتنەوەی خوێندکارانی ئەمریکا

کۆبوونەوەی خوێندکارانی زانکۆی تاران لە پاڵپشتی بزووتنەوەی خوێندکارانی ئەمریکا

خوێندکارانی زانکۆی تاران ئەمڕۆ لە پاڵپشتی لە بزووتنەوەی خوێندکارانی زانکۆکانی ئەمریکا کۆ دەبنەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەندامانی شاندی زانستی، خوێندکاران و فەرمانبەرانی زانکۆی تاران ئەمڕۆ لە پاڵپشتی لە بزووتنەوەی خوێندکارانی بەخەبەری زانکۆکانی ئەمریکا و ئەورووپا و ئیدانە کردنی هەوڵەکانی پۆلیسی ئەمریکا لە لێدانی خوێندکاران، لەسەردەم دەرکەی سەرەکی زانکۆی تاران کۆ دەبنەوە.

نوێژخوێنەکانی مزگەوتی زانکۆی تاران دوای خوێندنی نوێژی نیوەڕۆ و عەسر دەچنە ڕیزی خۆپیشاندەرانەوە.

بەسیجی خوێندکاری زانکۆی تاران، بەسیجی مامۆستایان، بەسیجی فەرمانبەران، ناوەندی نوێنەرایەتی ئایەتوڵڵا خانمەیی، جێگرایەتی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی زانکۆی تاران داوایان لە خوێندکاران کردووە لە ئەو کۆبوونەوە بەشداری بکەن.

News ID 49961

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