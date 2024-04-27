کۆبوونەوەی خوێندکارانی زانکۆی تاران لە پاڵپشتی بزووتنەوەی خوێندکارانی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەندامانی شاندی زانستی، خوێندکاران و فەرمانبەرانی زانکۆی تاران ئەمڕۆ لە پاڵپشتی لە بزووتنەوەی خوێندکارانی بەخەبەری زانکۆکانی ئەمریکا و ئەورووپا و ئیدانە کردنی هەوڵەکانی پۆلیسی ئەمریکا لە لێدانی خوێندکاران، لەسەردەم دەرکەی سەرەکی زانکۆی تاران کۆ دەبنەوە.
نوێژخوێنەکانی مزگەوتی زانکۆی تاران دوای خوێندنی نوێژی نیوەڕۆ و عەسر دەچنە ڕیزی خۆپیشاندەرانەوە.
بەسیجی خوێندکاری زانکۆی تاران، بەسیجی مامۆستایان، بەسیجی فەرمانبەران، ناوەندی نوێنەرایەتی ئایەتوڵڵا خانمەیی، جێگرایەتی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی زانکۆی تاران داوایان لە خوێندکاران کردووە لە ئەو کۆبوونەوە بەشداری بکەن.
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