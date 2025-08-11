  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٠ ١١:٥٠

بەرپرسێکی باڵای ئێرانی: داخستنی ڕێگای بازرگانی ئێران بۆ ئەورووپا شکست دەهێنێت

ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای هاوئاهەنگی ئابووری بەرپرسانی دەسەڵات وتی: هەر جۆرە هەوڵێک بۆ داخستنی ڕێگای بازرگانی و پەڕێنەوەی ئێران بۆ ڕووسیا و ئەورووپا لە ڕێگای داڵانی زەنگەزوورەوە، شکست دەهێنێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسێن ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای هاوئاهەنگی ئابووری بەرپرسانی دەسەڵات و ئەندامی مەکۆی دیاری کردنی بەرژەوەندییەکانی دەسەڵات، لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سەبارەت بە کۆریدۆری زەنگەزوور نووسی: هەر جۆرە هەوڵێک بۆ داخستنی ڕێگای بازرگانی و پەڕینەوەی ئێران بۆ ڕووسیا و ئەورووپا لە ڕێگای کۆریدۆری زەنگەزوورەوە، شکست دەهێنێت.

ناوبراو زیادی کرد: ئەو هەوڵە ، خەونێکە کە دەبێتە مۆتەکایەک بۆ داڕێژەرانی گەڵاڵەکە.




