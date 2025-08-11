دیدارەکانی لاریجانی لە عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، کە بە مەبەستی دیدار لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و واژۆی ڕێککەوتننامەی ئەمنیەتی سەفەری عێراقی کردووە، لە کاتی گەییشتنی بۆ فڕۆکەخانەی بەغدا لە شوێنی شەهادەتی حاج قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیس ئامادە بوو.

ئەمە یەکەم سەفەری دەرەکی عەلی لاریجانی دوای دەستنیشان بوونی لە پۆستی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێرانە کە چووەتە عێراق و لەگەڵ قاسم ئەعرەجی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق دیداری کردووە و بڕیارە لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیران و هەروەها سەرۆک کۆماری عێراق کۆ ببێتەوە.

بڕیارە دوای کۆتایی هاتنی سەفەرەکەی لە عێراق بچێتە لوبنان و لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتەش دیدار بکات.