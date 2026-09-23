پاگەندەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا: دیدارمان لەگەڵ ئێران باش بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشتبەستن بە کەناڵی ئەلجەزیرە، تۆمی پیگۆت وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئیدیعای کرد کە دیدار لەگەڵ ئێرانییەکان باش بووە و ترامپ دوو بژاردەی خستۆتە بەردەم تاران: درێژەدان بە کارە "خراپەکان" و هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی دەرئەنجامەکانیان یان هەڵبژاردنی ڕێگای ئاشتی و خۆشگوزەرانی!

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمریکا پێی وایە بژاردەی ئاشتی و خۆشگوزەرانی باشترین بژاردە بۆ ئێرانییەکان دەبێت و ترامپیش سوورە لەوەی ئێران نەتوانێت چەکی ئەتۆمی بەدەستبهێنێت.

پێشتریش ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە هەواڵی دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا لە نیویۆرک وتی: گفتوگۆ لەگەڵ لایەنی ئەمریکی لە ڕێگەی ناوبژیوانێکی قەتەرییەوە بووە.

ناوبراو زیادی کرد: ئەم گفتوگۆیە بە ئامانجی گەیاندنی بارودۆخی ئێران ئەنجام دراوە، لەوانە کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بوارەکاندا، ڕاگرتنی کردەوەی شەڕانگێزی ئەمریکا، گەمارۆی دەریایی و شەڕی ئابووری، ئازادکردنی سەروەت و سامانی ئێران و هتد.