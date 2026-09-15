کەمالوەندی: نەتەوەی ئێران باجی قورسی داوە تەسلیمی چەوسێنەران نابێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ناوەندی دیپلۆماسی و زانیاری گشتی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران، بێهرووز کەمالوەندی، وتەبێژ و جێگری بەرپرسی کاروباری نێودەوڵەتی، یاسایی و پەرلەمانی لە حەفتاهەمین کۆنفرانسی گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی، لە وتارێکدا هەڵوێستەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی سەبارەت بە پرسە ناڤۆکییەکان ڕوون کردەوە.

ڕژیمی ئەمریکا مێژوویەکی تاریکی دوژمنایەتی لە دژی نەتەوەی مەزنی ئێران هەبووە و بەردەوامیشی هەیە و زیاتر لە نیو سەدەیە لە هیچ کردەوەیەک لەم پێوەندییەدا خۆی بەدوور نەگرتووە، کە خۆشبەختانە دواجار لە هەموو حاڵەتەکاندا شکستی هێناوە.

کودەتا، تیرۆر، هاندان و پشتیوانی لە ڕژێمی سەدام لە هێرشکردنە سەر ئێران و دواجار شەڕی ڕاستەوخۆ، نموونەی ئەم ڕێبازە دوژمنکارانەن.

بەداخەوە هەرسێ وڵاتی ئەوروپیش بەبێ هیچ هۆکارێکی لۆژیکی کوێرانە بەدوای ئەمریکادا ڕۆیشتن. سروشتی بوو ئێران تۆڵە بکاتەوە. لەگەڵ گۆڕینی ئیدارەی ئەمریکا، دانوستانەکان بۆ گەڕانەوە بۆ JCPOA لە ساڵی ٢٠٢٢ دەستی پێکرد و لەکاتێکدا ڕێککەوتنێک لەبەردەستدا بوو، ئەمریکا ئامادە نەبوو واژۆی بکات.

لەگەڵ هاتنە سەر دەسەڵاتی ئیدارەی ئێستای ئەمریکا، دوای پشوویەکی چەند مانگی دانوستانەکان دەستیان پێکردەوە و لە کاتێکدا لایەنەکان ڕێککەوتبوون لەسەر لێکۆڵینەوە لە پرسە تەکنیکییەکان لە شوێنی ئاژانسەکەدا، هێرشە سەربازییەکەی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران ڕوویدا.

دۆسیەی پرسی ئەتۆمی ئێران لەسەر بنەمای ڕاپۆرتی ناڕاست و بە بەشداری گرووپە دوژمنکارەکان و دەزگای هەواڵگری پێکهێنراوە.

ناوەڕۆکی ئەم دۆسیەیە بە کەڵک وەرگرتن لە توانای ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وەک ئامرازێک، بووەتە هۆی گوشاری قورس لەسەر گەلی ئێران، سزای هەمەلایەنە، تیرۆرکردنی زانایان، تێکدان.

ئایا قەبارەی بەرفراوانی هاوکارییەکانی ئێران و ژمارەی ئەو پشکنینانەی کە لە ئێران ئەنجام دەدرێن، بەراورد دەکرێت بە هەر وڵاتێکی دیکە؟ ئایا نابێ ئاژانس لە مومارەسەی ئەرکە سروشتییەکانی خۆیدا و لە پێناو گەڕاندنەوەی متمانەی خۆیدا، بە ڕوونی ڕابگەیەنێت کە هێرشی سەربازی بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران بە توندی شەرمەزار دەکات؟

میوانە بەڕێزەکان، گەلی ئێران باجی قورسی سەربەخۆیی و کەرامەتی خۆیان داوە. سروشتییە ئەم میللەتە تەسلیمی چەوسێنەران نەبێت و درێژە بە ڕێبازەکەی بدات تا ئەو کاتەی مافە ڕەواکانی بەدی دێت.

لە کۆتاییدا دەمەوێت دروشمی ڕێبەری شەهیدمان ئایەتوڵڵا خامنەیی دووبارە بکەمەوە کە وتی: وزەی ئەتۆمی بۆ هەمووان و چەکی ئەتۆمی بۆ هیچ کەس.