ئەمریکا بە فەرمی ڕایگەیاند: ئێران فڕۆکەیەکی F-35ی ئەمریکی داخست

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە کەناڵی سی ئێن بی سی، ڕاپۆرتی پشکنەری گشتی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا بۆ کۆنگرێس نیشان دەدات کە فڕۆکەیەکی جەنگی نەوەی پێنجەمی ئێف-٣٥A لە کاتی ئەرکێکی شەڕکردن بەسەر ئێراندا بەهۆی "تەقەی دوژمن" زیانی پێگەیشتووە؛ پرسێک کە پێشتر لەلایەن بەرپرسانی ئەمریکاوە تەنها وەک "نیشتنەوەی فریاگوزاری" ڕاگەیەندرابوو.
بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، ئەمە یەکەم حاڵەتە کە لەکاتی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکاندا زیانی شەڕ بە فڕۆکەیەکی جەنگی ئێف-35 تۆمار بکرێت. کاپتن تیم هۆکینز، وتەبێژی کۆمپانیای CENTCOM پێشتر بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە فڕۆکە جەنگییەکە لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکێکی شەڕکردن بەسەر ئێراندا ناچار بووە لە بنکەیەکی ئەمریکی لە ناوچەکەدا بە شێوەیەکی بەپەلە نیشتووەتەوە و فڕۆکەکە و فڕۆکەوانەکەی بە سەلامەتی نیشتوونەتەوە.
ئاماژەی بەوەشکرد، باری تەندروستی فڕۆکەوانەکە جێگیرە و هۆکاری کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەکە لەژێر لێکۆڵینەوەدایە، بەڵام هیچ لێدوانێکی لەبارەی ئەگەری بەرکەوتنی فڕۆکەکە بە ئاگری ئێرانی نەدابوو.
ئێستا لە ڕاپۆرتی نوێی پشکنەری گشتیدا جێتەکە ئاماژە بەوە کراوە کە بەهۆی "تەقەی دوژمن" زیانی پێگەیشتووە.
هەروەها ڕاپۆرتەکە دەریدەخات کە تا کۆتایی مانگی حوزەیران چوار فڕۆکەی جەنگی F-15E و یەک فڕۆکەی هێرشبەری A-10 لەناوبراون. هەروەها حەوت فڕۆکەی تانکەری KC-135 زیانیان بەرکەوتبوو یان لەناوچوون. بەگوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، لە ماوەی شەڕەکەدا چەندین هەلیکۆپتەر و زیاتر لە 30 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەمریکیش لەدەستچوون یان زیانیان پێگەیشتبوو.
هێزی ئاسمانی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە بەهای هەر فڕۆکەیەکی جۆری F-35A نزیکەی 92 ملیۆن دۆلارە. نرخی هەر فڕۆکەیەکی جۆری F-15E لە ساڵی 1998 نزیکەی 31.1 ملیۆن دۆلار بووە.
پنتاگۆن لە ڕاستیدا ڕاپۆرتێکی فەرمی بڵاوکردەوە کە درۆکانی ترەمپ و بەرپرسانی ئەمریکی سەبارەت بە شەڕی ئێران ئاشکرا دەکات.
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