  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٧ ٢٣:٠٥

چەند تەقینەوەیەک لە دوورگەی خارک بیستراوە

چەند تەقینەوەیەک لە دوورگەی خارک بیستراوە

بە پشتبەستن بە لێکۆڵینەوە مەیدانییەکانی پەیامنێری مێهر، دەنگی تەقینەوەکان لە ناوچەی بەندەری خارکەوە بیستراوە.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر کە بنکەکەی لە دوورگەی خارگە، چەند خولەکێک لەمەوبەر لە بەشێک لە دوورگەی خارک چەند تەقینەوەیەک بیستراوە.

تا ئێستا زانیاری فەرمی سەبارەت بە سەرچاوە و هۆکاری ئەم تەقینەوە و هەروەها ئەگەری زیانەکانیان بڵاو نەکراوەتەوە.

News ID 60380

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