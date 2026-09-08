  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٧ ١٩:٤٦

ئێران ژێرئاوگەڕی ئەمریکای لە گەرووی هورمۆز ڕاو کرا

ئێران ژێرئاوگەڕی ئەمریکای لە گەرووی هورمۆز ڕاو کرا

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: کەشتییەکی زیرەکی ژێرئاوگەڕی دوژمنی ئەمریکی لە گەرووی هورمز ڕاو کرا و لەناوبرا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەربازانی هێزی دەریایی سپای پاسداران پشت بە خودای گەورە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە ئۆپەراسیۆنێکی هەواڵگری و ئۆپەراسیۆنی ئاڵۆزدا، یەکێک لە ژێردەریاییە مۆدێرن و بێ سەرنشین و زیرەکەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکایان لە دەروازەی گەرووی هورمزدا ڕاو کرد.

ئەم ژێردەریاییە زیرەکە بە نوێترین تەکنەلۆجیای بواری ژێرئاوگەڕیی لە جیهاندا تەیار کراوە، کە لە ساڵی ٢٠٢٥دا ڕادەستی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا کرا.

شایەنی باسە ئێستا ئەم ژێردەریاییە گیراوە و لە چەند کاتژمێری داهاتوودا وێنەی بڵاودەکرێتەوە.

ئێران پاپۆڕێکی ژێرئاوگەڕی ئەمریکای لە گەرووی هورمۆز ڕاو کرا

News ID 60377

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