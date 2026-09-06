  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٥ ١١:٥١

سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ خەڵکی کوردستان نارد

سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ خەڵکی کوردستان نارد

لە پەیامێکی سەرەخۆشیدا بۆ کەسوکارە خەمبارەکان و خەڵکی کوردستان لە ڕووداوی تەقینەوەی تانکەری سووتەمەنیدا، سەرۆک کۆمار فەرمانی بە چارەسەری خێرای بریندارەکان و پاڵپشتیکردنی بنەماڵەکان و بەدواداچوونی ورد لە هۆکارەکانی ڕووداوەکە دەرکرد.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیای ئێکس نووسیویەتی؛

"ڕووداوی تاڵی تەقینەوەی تانکەری سووتەمەنی لەسەر ڕێگای خێرای سنە – هەمەدان و لەدەستدانی گیانی ژمارەیەک لە هاووڵاتیانی ئازیزمان بووە هۆی خەمێکی قووڵ لە دڵماندا".

وێڕای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی خەمبار و خەڵکی کوردستان، پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەری دەستبەجێی بریندارەکان و پشتیوانی لە بنەماڵەکان و بەدواداچوونی ورد لە هۆکارەکانی ڕووداوەکە لە یەکمایەتی کارەکانیان دابنێن.

نزیکەی کاتژمێر ٥:٣٠ی پاشنیوەڕۆ. ڕۆژی شەممە ١٤ی خەرمانان، تەنکەرێکی سووتەمەنی لە ڕێگای هەمەدان بۆ سنە لایدا و دوای ئەوەی تووشی تێکچوونی تەکنیکی بوو، وەرگەڕایەوە و لە ئەنجامدا تەقینەوە و ئاگرکەوتنەوەی بەرفراوانی لێکەوتەوە.

News ID 60364

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت