ئەرتەشی ئێران بنکەی ئەلمەنهەدی ئیماراتی خاپوور کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی دوژمنی دەستدرێژکار و لە تۆڵەسەندنەوەی خوێنی شەهیدە ئازاکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی و خەڵکی بێتاوانی ئێران لە دوورگەی لارک، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران بە تەقەی دەیان درۆنی وێرانکەر شوێنەکانی هێلیکۆپتەر و هێزەکانی سوپای ئەمریکای منداڵکوژی لە بنکەی "ئەلمەنهەد" لە ئیمارات کردە ئامانج .

بنکەی "ئەلمەنهەد"ی ئەمریکی لە ئیمارات کە لەلایەن فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەرتەشەوە کراوەتە ئامانج یەکێکە لە ناوەندە گرنگەکانی پاڵپشتی ئاسمانی و جووڵەی هێزە بیانییەکانە.

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش بە ئاماژەدان بە دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی دوژمن بۆ سەر دوورگەی لارک، ڕایگەیاند: شەڕڤانانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی بەردەوام و پاراستنی خاکی ئێران تا نەهێشتنی هەڕەشەی دوژمن لە ناوچەکە وەستاون و تۆڵەی خوێنی هەموو شەهیدانی شەڕی سەپێنراو لە هێزە تیرۆریستییەکانی ئەمریکا دەکەنەوە.