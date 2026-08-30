ڕێبەری باڵای ئێران: هەر کەس دووبەرەکی بنێتەوە ئامانجی دوژمنانی ئیسلامی بەدیهێناوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا بە بۆنەی هەفتەی یەکڕیزییەوە، پیرۆزبایی ڕۆژی لە دایکبوونی حەزرەتی محەمەد مستەفا (د.خ) و ئیمام جەعفەر سادق (ع)ی کرد.

ئایەتوڵا خامنەیی پلانی بەدخوازان و دوژمنانی ئیسلام بە تیشک خستنە سەر ناکۆکیەکانی ناوبرد بە مەبەستی لاوازکردن و زاڵبوون بەسەر ئومەتی ئیسلامیدا.

ڕێبەری شۆڕش بە ئاماژەدان بە ڕووخانی دەمامکی فریودەرانەی ئەمریکای تاوانبار، یەکگرتوویی ئومەتی ئیسلامی و بەرگریکردن لە یەکتری لە دژی ناپاکی و هاوکاری لە پرسە جۆراوجۆرەکانی ماددی و مەعنەویدا بە شتێکی بنەڕەتی زانی.

هەروەها بۆ فەرمانڕەواکانی وڵاتانی ئیسلامی وتیان: حاکمەکانی تاوانکاری ئەمریکا و ڕژێمی ساختەی زایۆنی دوژمنی سوێندخواردووی یەکگرتوویی ئیسلامی و تەواوی ئومەتی ئیسلامین بە گەلانی ڕۆژئاوای ئاسیا و باکووری ئەفریقاشەوە؛ بۆیە دوژمنی ڕاستەقینەی خۆتان بناسن و ڕووبەڕووی پلانەکەی ببنەوە.

هەروەها ها ئاماژەیان به بەدیهاتنی قبووڵکراوی وانە یەکگرتووه کانی قوتابخانەی ئیسلامی له ئێرانی خۆشەویستمان کرد و جارێکی تر ئامۆژگاری خەڵکیان کرد که ڕێگه نەدەن هیچ ناکۆکییەک له نێوانیاندا دروست ببێت.

جەختیشیان کرد: بە دڵنیاییەوە، ناخۆشخوازان هەمیشە لە سێبەری ئەم نیعمەتە گەورەیەدا خەریکی پیلان نانەوەن.

ئەوەی هیوایان پێدەبەخشێت، تیشک خستنە سەر جیاوازییەکانە. هەرچەندە جیاوازی ئایدیۆلۆژی و ئایینی لایەنێکی گرنگی دوژمنی ئیسلامە و زۆر حەزیان لە بەکارهێنانیان هەیە؛ بەڵام بەوە ڕازی نابێت و هەوڵدەدات هەموو جۆرە جیاوازییەکی ڕەگەزی، کولتووری، کۆمەڵایەتی، ئابووری، سیاسی و جوگرافی بکاتە بیانوو بۆ ئەوەی جیاوازی لە نێوان گەلی موسڵمان لە ئێران و لە هەر وڵاتێکی دیکەی ئیسلامیدا دروست بکات، بۆ ئەوەی لەم ڕوانگەیەوە بتوانێت چاوی لە پارچە پارچەبوونی نەتەوەی ئیسلامی و کەمبوونەوەی هێزەکانی بکات و لە کاتی گونجاودا هەژموونی خۆی بەسەریاندا بسەپێنێت.

ڕاشیانگەیاند: ئێستا کاتی ئەوەیە موسڵمانان بیربکەنەوە و لە نزیکەوە سەیری ڕووداوەکان بکەن. ئەگەر موسڵمانان یەکڕیز بوونایە، ئایا نەتەوەی فەلەستین تووشی چەوساندنەوە دەبوو لەلایەن داگیرکەرانەوە؟ وە ئەگەر گەلان و دەوڵەتانی دانیشتووی کەناراوەکانی کەنداوی فارس یەکگرتوویی خۆیان لە ژێر ئاڵای ئیسلامدا جێگیر بکردایە، ئایا پیاوێکی گەندەڵ کە لە دووری هەزاران کیلۆمەترەوە بوێری تەماحی خاک و سەروەت و سامانەکانیانی دەکرد؟ ئامۆژگاری گرینگ و دووبارەی من بۆ حاکمی وڵاتانی ئیسلامی و بەتایبەت وڵاتانی ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا و کەنداوی فارس ئەوەیە کە دوژمنی ڕاستەقینەی خۆتان بناسن و لە پلانەکەی تێبگەن و ڕووبەڕووی ببنەوە.

چارەسەری کێشەکانی ئومەتی ئیسلامی یەکڕیزی قسە و دۆستایەتی و هاوکارییە لەسەر ڕێگای چاکە.

حاکمەکانی تاوانکاری ئەمریکا و ڕژێمی ساختەی زایۆنی دوژمنی سوێندخواردووی ئەم یەکگرتوویی و دۆستایەتییەن. ئەوان تەنیا دوژمنی کۆماری ئیسلامی و نەتەوەی ئێران و بەرەی گەورەی خۆڕاگری ئیسلامی نین؛ هەروەها دوژمنی تەواوی ئومەتی موسڵمانن، بە گەلانی ڕۆژئاوای ئاسیا و باکووری ئەفریقاشەوە. لەم بابەتەدا تەنانەت فەرمانڕەواکانی ئەو وڵاتانەش کە زۆرێکیان بە هاوکاریان دادەنرێت، لەم بابەتە بێبەری نین؛ هەروەک چۆن بێ حورمەتی ئاشکرا و بەکارهێنانی دەربڕینی ناشیرین بەرامبەر بە هەندێک لە سەرکردەکانی وڵاتانی ئیسلامی لەلایەن سەرکردەکانی چەوسێنەریی جیهانییە لە یادەوەریدا هەیە.