  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٩ ٠٩:٥٣

سپای پاسداران: سۆپەر نەوتکێشێک لە گەرووی هورموز تەقێندرایەوە

سپای پاسداران: سۆپەر نەوتکێشێک لە گەرووی هورموز تەقێندرایەوە

هێزی دەریایی سپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، سۆپەر نەوتکێشک کە هەوڵی دەدا بە شێوەیەکی نایاسایی بە ڕێڕەوی باشووریی گەرووی هورمزدا تێپەڕێت، ئاگری گرت و دوای ئەوەی لەلایەن دوو مینی دەریاییەوە لێیدرا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسداران جارێکی دیکە هۆشداری دەدات لەوەی چارەنووسی ئەو کەشتیانەی کە ڕێسا ئەمنییەکانی گەرووی هورمز پێشێل دەکەن، جیاوازی نابێت.

ڕاشگەیێندراوە کە پابەندبوون بەو ڕێسایانەی کە لەلایەن هێزی دەریایی سپای پاسدارانەوە بۆ تێپەڕین و گەشتکردن دەرچووە، دەبێ بێ کەموکۆڕی جێبەجێ بکرێت. جەختیش کراوە کە کۆمپانیاکانی کەشتیوانی نابێت بە دنەدانی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ فریو بدرێن و نابێت بەبێ پێویست موڵک و ژیانی تیمەکانی کەشتییەکانیان بخەنە بەر لەناوچوون.

News ID 60314

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