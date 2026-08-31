سپای پاسداران هێرشی کردە سەڕ دوو بنکەی ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

چەند خولەکێک لەمەوبەر، لە وەڵامی دەستدرێژی ئاسمانی دوژمنی ئەمریکی-زایۆنیستی بۆ سەر دوورگەی لارک، جەنگاوەرانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران، لە ئۆپەراسیۆنێکی مووشەکیی تێکەڵاودا بۆ سزادانی دەستدرێژکار، هێرشێکیان کردە سەر ژێرخانی تەکنیکی و چاککردنەوە و شوێنەکانی جێگیرکردنی فڕۆکە جەنگییەکانی دوژمن لە دوو بنکە ئاسمانییەکەی ئەمریکا، شا حسێن و ئەلعەزراق، لە ئوردن، بە تەقاندنی مووشەکی بالیستی، زیانێکی زۆریان پێگەیاندووە.

سپای پاسداران هۆشداریدا لەوەی دەستدرێژی و تاوانکاری بێ دەرەتانەی دوژمن بۆ لاوازکردنی کۆنترۆڵی کۆماری ئیسلامی ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا بێ ئەنجامە و هەر تەقەیەک وەڵامێکی وێرانکەرتری دەدرێتەوە.