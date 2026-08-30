  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٨ ١٩:٥١

ئێران هۆشداریی توندی بە ڕژێمی زایۆنی دا

ئێران هۆشداریی توندی بە ڕژێمی زایۆنی دا

یەکێک لە هەواڵدەرییەکان نووسیویەتی: ئێران لە ئاکامی بەرفراوانکردنی ئۆپراسیۆنەکانی لوبنان هۆشداری دایە ڕژێمی زایۆنیستی.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەواڵدەریی یونیوز لە ڕاپۆرتێکدا بە گێڕانەوە لە سەرچاوە ئاگادارەکان نووسیویەتی: ئێران هێڵی سووری بۆ ئیسرائیل لە باشووری لوبنان داناوە و هۆشداریی بە ڕێژیمی زایۆنی داوە لە فراوانکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان.

یونیوز نووسیویەتی: تاران تەلئەبیبی ئاگادار کردووەتەوە کە مووشەکەکانی ئێران بە شێوەیەکی بەرفراوان فڕۆکەخانەکان و بنکە سەربازییەکانی باکووری ئیسرائیل دەکەنە ئامانج بۆ ئەوەی هێزەکانی ئیسرائیل کە لە باشووری لوبنان جێگیرکراون بڵاوەیان پێبکرێت و لە ئەنجامدا بەرخۆدان لە لوبنان بتوانێت هێرشی دژە هێرش ئەنجام بدات و زیانی گیانی زۆر بەسەر ئەو هێزانەدا بگەیەنێت.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: سوپای ئیسرائیل هەوڵدەدات ڕێگری بکات لە ڕاکێشانی ئێران بۆ دەستێوەردان بۆ پاڵپشتیکردنی بەرخۆدانی لوبنان.

بۆیە لەماوەی سێ مانگی ڕابردوودا بە خێرایی کەمترەوە چالاکییەکانی ئەنجامداوە و سوودی لە ئاگربەستی لوبنان وەرگرتووە بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی سنووردار بۆ زاڵبوون بەسەر گردی عەلی تاهردا.

یونیوز نووسیویەتی: ئێران لە هۆشدارییەکانیدا ڕایگەیاندووە کە ڕێگە نادات واشنتۆن بڕگەی یەکەمی ڕێککەوتننامەکە بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی لوبنان بەدەر بکات؛ بڕگەیەک کە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بە مانای کۆتایی هاتنی داگیرکاری و کشانەوەی تەلئەبیب لە خاکی لوبنان دێت.

پێگە هەواڵییەکە نووسیویەتی: ئێران لیستی ئامانجەکانی ناو خاکە داگیرکراوەکانی ئامادە کردووە کە لە شەڕێکی داهاتوودا دەیکاتە ئامانج بۆ ڕاگرتنی دەستدرێژیی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان یان ئێران.

News ID 60310

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