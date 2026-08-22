  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٣١ ١٣:١٥

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: ئێمە لە شەڕێکی نیشتمانپەروەرانە و شۆڕشگێڕانەداین

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: ئێمە لە شەڕێکی نیشتمانپەروەرانە و شۆڕشگێڕانەداین

بریکاری وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئێمە لە شەڕێکی مێژوویی، نەتەوەیی، نیشتمانپەروەرانە، شۆڕشگێڕانە و ئیسلامیداین، لەم شەڕەشدا پشت بە خوا سەرکەوتن لەگەڵ ئەو کەسانە دەبێت کە خۆڕاگرن.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەعید خەتیبزادە، لە پەراوێزی ڕۆژی جیهانیی یاد و ڕێزلێنان لە قوربانیانی تیرۆر، سەبارەت بە سیاسەتەکانی ترامپ بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند: سەرەتا دەبێ بۆ نەتەوەی مەزنی ئێران جەخت لەوە بکەمەوە کە پاراستنی سەروەری و حکوومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران بە ئەرکی سەرەکی دەزانین لە پاراستنی هەموو بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان و ئاسایشی ئێران .

وتیشی: بێ گوێدانە ئەوەی کە دوژمنانمان چ خراپەیەک لە دژی ئەم میللەتە بەکار دەهێنن، دەوڵەتی خزمەتکار و بەڕێز دکتۆر پزشکیان هەموو هێزی خۆیان بۆ بێلایەنکردنی ئەو گەمارۆیانە کۆدەکەنەوە، لەگەڵ هەموو سەرۆکەکان و بەرپرسانی وڵاتدا.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەو تاوانەی کە دوژمنان ئەنجامی دەدەن، دەرئەنجامی شکستی ئەوانە لە قۆناغی پێشووی شەڕدا. ساڵانێکە هەوڵی گوشار خستنە سەر نەتەوەی ئێران دەدەن و بەداخەوە درێغی ناکەن لە دووبارەکردنەوەی لێدوانە کەموکوڕەکانی خۆیان لە میدیا جیهانییەکاندا. تەنانەت بە ئاشکرا دەڵێن بۆ سەرپێچی نەتەوەی ئێران و کۆتایی هێنان بە خۆڕاگری خەڵک سزا دەسەپێنن.

ناوبراو زیادی کرد: ئێمە لە شەڕێکی مێژوویی، نەتەوەیی، نیشتمانپەروەری، شۆڕشگێڕانە و ئیسلامیداین و لەم شەڕەدا ان شاءاللە سەرکەوتن لەگەڵ ئەو کەسانە دەبێت کە خۆڕاگرن. بە دڵنیاییەوە ئەم شەڕە سەردەکەوین، هەروەک چۆن لە شەڕەکانی ڕابردوودا.

News ID 60244

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