  1. جیهان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٥ ٠٩:٢٠

کۆنگرێسی ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێران 81 فڕۆکەی شەڕکەری ئەمریکای تێکشکاندووە

کۆنگرێسی ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێران 81 فڕۆکەی شەڕکەری ئەمریکای تێکشکاندووە

کۆنگرێسی ئەمریکا ڕایگەیاند کە 81 فڕۆکەی ئەمریکی لە شەڕ لەگەڵ ئێران زیانیان بەرکەوتووە یان لەناوچوونە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی لێکۆڵینەوەی کۆنگرێسی ئەمریکا ڕایگەیاند کە لانیکەم 81 فڕۆکە و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەمریکی کە لە کاتی شەڕ لەگەڵ ئێران زیانیان پێگەیشتووە یان لەناوچوون.

ئەم لیستە بریتییە لە (12 فڕۆکەی ئێف 15)، (1 فڕۆکەی ئێف 35)، (45 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ-9) و چەند فڕۆکەی جەنگی و هەلیکۆپتەر و فڕۆکەی دیکە.

کۆنگرێس جەختی لەوە کردەوە کە ئەم ئامارانە لەسەر بنەمای ڕاپۆرتی میدیایی و سەرچاوە فەرمییەکانی ئەمریکایە و ڕەنگە بە هۆی بەردەوامیی ململانێکان و سنوورداربوونی زانیارییەکانەوە بگۆڕدرێن.

News ID 60565

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت