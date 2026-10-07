ئۆپراسیۆنی عەرەبستان بۆ داگیر کردنی باب المندب شکستی هێنا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە تۆڕی ئەلمەسیرە لە یەمەن، “یەحیا سەریع” وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هەوڵە بەرفراوانەکانی هێزە بەکرێگیراوەکانی سعودیە بۆ دزەکردنە ناو گەرووی ستراتیژی باب ئەلمەندەب بە وەڵامدانەوەی یەکلاکەرەوە و بەرگرییەکی بەهێز لەلایەن هێزەکانی یەمەنەوە بەرەوڕوو بووەتەوە و بە تەواوی شکستیان هێناوە.
سەریع جەختی لەوە کردەوە کە ئەم جووڵە سەربازییانە لەم میحوەرە هەستیارەدا، بەبێ ئەوەی هیچ سەرکەوتنێکی مەیدانی بەدەستبهێنن، بووە هۆی پاشەکشەی زۆرەملێی هێزە دەستدرێژکارەکان.
ناوبراو زیادی کرد: ئەم شکستە بێتوانایی سعودیە نیشان دەدات لە گۆڕینی هاوکێشە سەربازییەکان لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هێزە چەکدارەکانی یەمەن.
لە هەمان کاتدا وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن چڕبوونەوەی هێرشە ئاسمانییەکانی سعوودی ڕاگەیاند و ڕایگەیاند کە لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا ٦٦ هێرشی ئاسمانی نوێ بۆ سەر ناوچە نیشتەجێبووەکانی یەمەن ئەنجام دراوە.
بەگوێرەی ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان، فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف ١٥ و تایفونی سعوودیە لە بنکە ئاسمانییەکانی خامیس موشەیت و تەیفەوە هەڵفڕین و ژێرخانی مەدەنییان لە پارێزگاکانی ئەلجەوف، تەعز، مەریب، ئەلحودەیدە، حەجا و سەعدە کردە ئامانج.
سەریع لە درێژەدا ئاماژەی بەوەدا کە لە ئەنجامی ئەم هێرشانەدا ژمارەیەک هاووڵاتی مەدەنی بەتایبەتی ژنان و منداڵان کوژراون یان بریندار بوون.
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