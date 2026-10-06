  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٤ ١٤:٣٧

توانای بەرهەمهێنانی چەک و کەرەستەی بەرگری ئێران زیاتر لە دوو هێندە بووەتەوە

توانای بەرهەمهێنانی چەک و کەرەستەی بەرگری ئێران زیاتر لە دوو هێندە بووەتەوە

وتەبێژی وەزارەتی بەرگری ئێران بە ئاماژە بە زیادبوونی توانای بەرهەمهێنانی چەک و کەرەستەی بەرگری وڵات وتی: توانای بەرهەمهێنانی چەک و کەرەستەی بەرگری ئێران زیاتر لە دوو هێندە بووەتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار تەلەعینی، وتەبێژی وەزارەتی بەرگری و پشتیوانی هێزە چەکدارەکان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا وتی: توانای بەرهەمهێنانی بەرگری ناوخۆ بە بەراورد بە پێش دەستپێکردنی بەرگری پیرۆزی ڕەمەزان 2.5 هێندە زیادی کردووە.

وتەبێژی وەزارەتی بەرگری بە ئاماژەدان بە ئۆپەراسیۆنە دەروونییەکانی دوژمن و هەندێک ڕێبازی ئەم دواییە سەبارەت بە ئەگەری دەستدرێژی یان خراپەکاری لە لایەن دوژمنانی ئەمریکا و زایۆنیستەوە ڕایگەیاند: هەر دەستدرێژی و خراپەکارییەک بە وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران و شکستی قورس بۆ دوژمن بەرەوڕوو دەبێتەوە.

News ID 60562

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