حوکمی کوشتنەوەی بکوژانی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەردەکرێت

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەنوچێهر موتتەکی، لە ١٥٣هەمین کۆبوونەوەی گشتیی یەکێتیی نێوان پەرلەمانەکان، سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ پەرلەمان، حکومەت و گەلی تانزانیا دەربڕی بۆ میوانداری و ڕێکخستنی سەرکەوتووانەی ئەم خولە و وتی: ئەمڕۆ ٧ی ئۆکتۆبەر، بیرهێنانەوەی ڕاپەڕینی ئەو خەڵکەیە کە لە ستەمی زایۆنیستەکان لە خاکی خۆیان بێزار بوون و ملکەچی مردنێکی هێواش نەبوون و ڕاپەڕین.

موتتەکی لە درێژەی قسەکانیدا وێنەی سەرکردەی شەهیدی ئێران و نەوە تەمەن ١٤ مانگەکەی بە نوێنەری پەرلەمانەکانی ئامادەبوو لە کۆبوونەوەکەدا نیشان داو وتی: ئەوان ڕێبەری مەزن و هەزاران کەسی گەلەکەمانیان شەهید کرد و بێ ڕەحمانە هێرشیان کردە سەر ژێرخانی مەدەنی، کە زیاتر لە ٨٠ هەزار یەکەی بیناسازیی تێدابوو، لەوانە نەخۆشخانە، قوتابخانە، زانکۆ، و سەنتەری مانگی سوور.

سەرۆکی شاندی پەرلەمانی وڵاتەکەمان هەروەها وێنەی پەیوەندیدار بە دەستدرێژییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، لەوانەش قوتابخانەی مینابی پیشان دا و وتی: لە یەکەم ڕۆژی دەستدرێژییەکەدا، ئەمریکا بە مووشەکی تۆماهۆک هێرشی کردە سەر قوتابخانەی سەرەتایی کچانی شەجەرەی تەیبەی میناب لە پارێزگای هۆرمۆزگان و 168 خوێندکار و مامۆستا و کارمەندی قوتابخانەکەی شەهید کرد. تاوانیان چی بوو؟

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا بە وەبیرهێنانەوەی کارەساتێکی تری تاڵ لە کاتی ئەو دەستدرێژیانەدا وتی: لە هەمان ڕۆژدا دەستدرێژکاران کۆمەڵگەیەکی ڕۆشنبیری و وەرزشییان لە لامێرد لە پارێزگای هورمزگان کردە ئامانج و زیاتر لە ١٢٠ کەسیان شەهید و بریندار کرد. شەوی ١ی ئەیلول ئەمریکا ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە شاری کۆهستەک لە پارێزگای هورمزگان کردە ئامانج و لە ئەنجامدا زیاتر لە ٧٠ ئامادەبوو گیانیان لەدەستدا و برینداربوون.

بڕیاری تۆڵەسەندنەوەی تاوانبارانی سەرکردەی شەهید، فەرماندە و هەزاران ئێرانی بەم زووانە دەردەچێت

سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتیی IPU لە پەرلەمان جەختی کردەوە: دادگاکانی دادوەریی ئێران لە تۆڵەی خوێنی ژەنەراڵ قاسم سولەیمانی و زانا و فەرماندە سەربازییەکان و هەزاران هاووڵاتی و تۆڵەی خوێنی ئیمام خامنەیی ڕێبەری مەزنی سیاسی و ئایینی کۆماری ئیسلامی چاوخشاندنەوە بە دۆسیەی ئەو تاوانبارانە دەکات و حوکمی تۆڵەسەندنیش دەبێت بەم زووانە دەربچێت. بە پشتبەستن بە ڕێنماییەکانی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری نوێی مەزنی ئێران، کەسانی سەربەستی جیهان حوکمی تۆڵەسەندنەوە جێبەجێ دەکەن.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕاگرتن و هەڕەشەکردن و هاندانی شەڕ تەنها بە هەوڵدان و سزادانی دەستدرێژکاران دەکرێت. مەهێڵن دادگای لاهای کە بە پشتبەستن بە سکاڵایەکی باشووری ئەفریقا فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ منداڵکوژی نەتانیاهۆ دەرکرد، فشار و تۆقاندنیان لەسەر بێت.