بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، غەری بابادی، جێگری وەزیری دەرەوە وتی: هەروەک چۆن ترامپ ناوی کەنداوی فارسی بە دروستی نووسیوە، وەهمەکەی سەبارەت بە گەرووی هورمز بەم زووانە ڕاست دەکرێتەوە یان وەهمەکانی ئەو وەهمە ڕاست دەکەینەوە.
جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: وەهمەکانی ترامپ یان ڕاست دەکرێتەوە یان ڕاستی دەکەینەوە
جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: هەروەک چۆن ترامپ ناوی کەنداوی فارسی بە دروستی نووسیوە، بەم زووانە وەهمەکەی سەبارەت بە گەرووی هورمز ڕاست دەکاتەوە یان وەهمەکانی پێی ڕاست دەکەینەوە.
News ID 60220
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