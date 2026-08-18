جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: وەهمەکانی ترامپ یان ڕاست دەکرێتەوە یان ڕاستی دەکەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، غەری بابادی، جێگری وەزیری دەرەوە وتی: هەروەک چۆن ترامپ ناوی کەنداوی فارسی بە دروستی نووسیوە، وەهمەکەی سەبارەت بە گەرووی هورمز بەم زووانە ڕاست دەکرێتەوە یان وەهمەکانی ئەو وەهمە ڕاست دەکەینەوە.