  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢٧ ١٩:٠٥

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: وەهمەکانی ترامپ یان ڕاست دەکرێتەوە یان ڕاستی دەکەینەوە

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: وەهمەکانی ترامپ یان ڕاست دەکرێتەوە یان ڕاستی دەکەینەوە

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: هەروەک چۆن ترامپ ناوی کەنداوی فارسی بە دروستی نووسیوە، بەم زووانە وەهمەکەی سەبارەت بە گەرووی هورمز ڕاست دەکاتەوە یان وەهمەکانی پێی ڕاست دەکەینەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، غەری بابادی، جێگری وەزیری دەرەوە وتی: هەروەک چۆن ترامپ ناوی کەنداوی فارسی بە دروستی نووسیوە، وەهمەکەی سەبارەت بە گەرووی هورمز بەم زووانە ڕاست دەکرێتەوە یان وەهمەکانی ئەو وەهمە ڕاست دەکەینەوە.

News ID 60220

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