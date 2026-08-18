ڕێوڕەسمی چلەی ماتەمینی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە تاران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

جگە لە خەڵکی وڵات، ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی سەربازی و دەوڵەتیش لەم مەراسیمە پڕ بەرەکەت و مەعنەویەدا ئامادەن.

منداڵانی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی، سەرۆک مەسعوود پزشکیان، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەڕڵەمانی ئێران، حوجەتولئیسلام موحسینی ئێژەیی، بەرپرسی دەسەڵاتی دادوەری، سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی هێزی قودسی سوپای پاسداران، و هەموو بەرپرسانی باڵای ئێران ئامادەن لەم ڕێوڕەسمەدا.

خەڵک لەم ڕێوڕەسمەدا دروشمی حی علی القصاص و حی علی الانتقام یان دەوتەوە و داوای تۆڵەسەندنەوەی خۆێنی ڕێبەری شەهیدیان کرد.