ماتەمینی کۆچی دوایی پێغەمبەری ئیسلام د.خ لە سەرانسەری ئێران

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی پارێزگاکان: ئەمڕۆ، ٢٨ی سەفەر، ساڵڕۆژی کۆچی دوایی پێغەمبەری خۆشەویستی ڕەحمەت و میهرەبانی، حەزرەتی محەمەد مستەفا (د.خ) و شەهیدبوونی گەورەی ئیمام حەسەن موجتەبا (ع)، ئێرانی ئیسلامی لە ماتەمینیدا بوو.

کاروانەکانی ماتەمینی، بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ماتەمینی و دابەشکردنی قوربانی لە مزگەوتەکان، حوسێنیییەکان و تەکیەکان، ماتەمینی و دەربڕینی عهشق و خۆشەویستی ئێرانییەکان بۆ پێغەمبەری پیرۆزی ئیسلام و ئەهلولبەیت (ع)ی بەڕێزیان نیشان دەدات.

ئەمساڵ ٢٨ی سەفەر، لە ژێر ڕۆشنایی دوو شەڕی سەپێنراوی ڕابردوو و شەهیدبوونی ڕێبەری شەهیدی میللەت، قوتابیانی بێتاوانی قوتابخانەی شەجرە تەیبە لە میناب، شەهیدانی لامێرد، و شەهیدانی دیکە، ڕەنگ و بۆنی عاشوراییان وەرگرتووە، و لە هەموو کاروانەکانی ماتەمینی دیارە.

هاوکات لە مەشهەدیش تازیەباری دەستیپێکردووە.