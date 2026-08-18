  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢٧ ٠٦:٤٦

حزبوڵای عێراق: سەرەتا پێشمەرگە چەک دابنێت پاشان ئێمە

حزبوڵای عێراق: سەرەتا پێشمەرگە چەک دابنێت پاشان ئێمە

لیواکانی حزبوڵای عێراق ڕایدەگەیەنێت: هەر گفتوگۆیەک لەگەڵ حکومەت سەبارەت بە ڕێکخستنی دۆخی "چەک" پەیوەستە بە جێبەجێکردنی کۆمەڵێک مەرج.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لیواکانی حیزبوڵڵای عێراق ڕایگەیاند کە بەرخۆدانی ئیسلامی چەند مەرجێکی هەیە بۆ چوونە ناو دانوستان لەگەڵ هەر حکومەتێک بە ئامانجی ڕێکخستن و هاوکاریکردن لەسەر چەک، کە بە "چەکی شەرەف و شکۆمەندی" ناوی بردووە.

گرووپەکە کشانەوەی تەواو و ڕاستەقینەی هێزەکانی دوژمنی ئەمریکی لە خاک و ئاسمانی عێراق وەک یەکێک لەو مەرجانە ڕاگەیاندووە.

مەرجێکی دیکەی ئەو گرووپە ئەوە بوو کە هێزەکانی ئەمریکا نەگەڕێنەوە بۆ عێراق و پرۆسەی بڕیاردانی سیاسی و ئابووریی وڵاتەکە لە ژێر هەژموونی ئەمریکا دەرچێت.

هەروەها کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە باکووری عێراق لەنێو ئەو مەرجانەی تردایە کە لەلایەن لیواکانی حزبوڵای عێراقەوە ڕاگەیەندراوە.

ئەو گرووپە هەروەها داوای هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگەی کردووە، کە بە وتەی خۆیان چەکدارترین و مەترسیدارترین گرووپی میلیشیا بۆ یەکگرتوویی عێراقن.

News ID 60215

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت