  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢٧ ٠٩:١١

قاڵیباف سبەینێ دەچێتە عێراق

قاڵیباف سبەینێ دەچێتە عێراق

سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران سبەی بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای پەرلەمانی سەفەر بۆ عێراق دەکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران، بەرەبەیانی سبەی چوارشەممە 28ی گەلاوێژ، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای پەرلەمانی بە ئامانجی تاوتوێکردنی پێشهاتە ناوچەییەکان، پتەوکردنی هاوکاریی ستراتیجی تاران و بەغدا، و لێکۆڵینەوە لە ڕێگاچارە هاوبەشەکان بۆ یارمەتیدانی سەقامگیری و ئاسایش لە ڕۆژئاوای ئاسیا بەرەو عێراق بەڕێدەکەوێت .

دیدار لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق و کەسایەتییە باڵاکانی وڵات و تاوتوێکردنی بەرەوپێشبردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی سنوورەکان، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پەرەپێدانی هاوکارییە ئابوورییەکان، و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە هاوبەشەکان لە پلانەکانی سەرۆکی پەرلەمان بۆ گەشتەکەی بۆ عێراقن.

News ID 60216

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