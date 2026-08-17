ئاگری کۆساڵان و شاهۆ کۆنتڕۆڵ کرا

عەتاوڵا سادقی، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر، ڕایگەیاند: ئاگرەکە لە چەند خاڵێکی ناوچەی پارێزراوی شاهۆ و کۆساڵان کەوتووەتەوە و بەشێکی بەرچاوی ڕووەک و ناوچە سروشتییەکانی سووتاندووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: دوای نزیکەی 10 کاتژمێر هەوڵی بەردەوام و ئامادەبوونی مەیدانیی ژینگەپارێزان و هێزەکانی سامانە سروشتیەکان و دانیشتوان و لایەنگرانی ژینگەپارێزی دەڤەری سلێن و گوندەکانی دەوروبەری، زۆرینەی ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ کراوە.

بەرپرسی ئیدارەی ژینگەی سەوڵاوا ڕایگەیاند: سەرەڕای کۆنتڕۆڵکردنی بەشێکی زۆری ئاگرەکە، هێشتا ئاگرەکە بە تەواوی نەکوژاوەتەوە و هێزە ژینگەییەکان، سامانە سروشتییەکان، ئاگرکوژێنەوە و دانیشتووانیش لەو شوێنە ئامادەن.

سادقی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: مەبەست لە بەردەوامی بوونی هێزەکان، کوژاندنەوەی تەواوەتی ئەو شوێنە گەرمانەیە کە ماونەتەوە و ڕێگریکردنە لە دووبارە هەڵگرسانەوەی ئاگرەکە.

ناوبراو ئاماژەی بە بەشداری خەڵکی ناوچەکە کرد لە ئۆپەراسیۆنی ئاگرکوژێنەوە و وتی: هاوکاری دانیشتوان و ژینگەپارێزان و هێزەکانی فریاکەوتن و پاراستن ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە کۆنتڕۆڵکردنی ئەم ئاگرە.

ئاماژەی بەوەدا: "ئۆپەراسیۆنەکانی چاودێری و کۆنترۆڵکردن لەو ناوچەیە بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی ئاگرەکە بە تەواوی کۆنتڕۆڵ دەکرێت و ڕێگری لە دووبارە بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە دەکرێت".