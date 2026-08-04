نووسینگەی ئایەتوڵا خامنەیی: ئەوەی لەسەر سەرۆک کۆماری ئێران دەوترێت درۆیە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە پەیامی نووسینگەی ڕێبەری ئێراندا هاتووە:

سەرچاوەی فەرمی بۆ بڵاوکردنەوەی پەیام و هەواڵ و ناوەڕۆکی پەیوەندیدار بە ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی، ماڵپەڕی زانیاریی نووسینگەی ڕێبەری شۆڕش یان ماڵپەڕی پاراستن و بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانی ڕێبەری شۆڕشە و هەر ناوەڕۆکێک کە لە دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە بڵاوبکرێتەوە، ناڕاستەقینە و نادروستە.

ڕێبەری باڵای شۆڕش لە پەیامەکانیدا، لەوانە پەیامی ئەم دواییە، جەختی لە پاراستنی یەکگرتوویی پیرۆز و پاراستنی کەرامەتی بەرپرسانی خەمخۆر و خزمەتکارانی نیزامی ئیسلامی و بەتایبەتی دەوڵەتی ڕێزدار کردووەتەوە.

ناوەڕۆکێک کە بە پێچەوانەی ڕاسپاردە بەهێزەکانی ڕێبەرایەتی، دەبێتە هۆی دووبەرەکی لە کۆمەڵگادا و هەڵوێستی درۆینە بەرامبەر بە بەرپرسانی ڕێزدار دروست دەکات، خزمەت بە ئامانجی ناخۆشخوازان و دوژمنانی سوێندخواردووی نەتەوەی ئێران دەکات.

بەم پێیە ئەو ناوەڕۆکە کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیدا بڵاودەکرێتەوە کە تێیدا کەسێک پاگەندە سەبارەت بە کاردانەوەی ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی بەرامبەر بە نامەی سەرۆک کۆماری ڕێزدار دەکات، لە بنەڕەتدا درۆ و دوورە لە ڕاستییەوە.