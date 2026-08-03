وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: هیچ گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەمریکا ناکەین

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی هەفتانەی خۆیدا ڕایگەیاند: لە بواری دیپلۆماسیدا چالاکییەکانی وەزارەتی دەرەوە بەردەوامن. دانوستانەکان لەگەڵ عومان بە جددی بەردەوام بووە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەبارەت بە کۆتایی هێنان بە ڕاوێژکارییەکان لەگەڵ عومان زیادی کرد: بۆ ئەوەی تێگەیشتنی هەڵە نەبێت، دەبێ بڵێم کە لە ئێستادا گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکا ناکەین؛ دانوستانەکان لەگەڵ عومانە؛ لێکتێگەیشتنێک لەسەر ڕێگایەک کە هاتوچۆی سەلامەتی کەشتیوانی لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە مسۆگەر بکات.

وتیشی: هەوڵی ئێمە ئەوەیە کە ڕێگایەک لە زووترین دەرفەتدا دیاری بکەین، بە ڕاوێژ و هاوکاری لەگەڵ عومان، کە بەزوویی کاتی دەبێت، و لەسەر بنەمای ئەو ڕێگایە دەتوانین سەلامەتی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز دابین بکەین.

ئەم دانوستانە دوو قۆڵییە لە نێوان دوو دەوڵەتی کەنار دەریاکاندایە. تەرکیزی دانوستانەکان لەگەڵ عومان لەسەر گەرووی هورمز دەبێت و دەبێت لە قۆناغەکانی داهاتوودا بزانین دۆخەکە چ ئاراستەیەک دەگرێتەبەر سەبارەت بە پرسەکانی پەیوەست بە ئێران و ئەمریکا.

ئێمە ئەم هەوڵانە بەرز دەنرخێنین. ئەوەی دەتوانێت ڕێگری لە دوژمن بکات لە پەرەسەندنی خراپەکاری بەرامبەر ئێران، جگە لە دەسەڵات و خۆڕاگری ئێران هیچی تر نییە.

سەبارەت بەو هەواڵەی سەبارەت بە نێوەندگیری چین لەسەر گەرووی هورمز لە نێوان ئێران و ئەمریکا بڵاوکراوەتەوە، وتی: ناوبژیوانی بابەتەکانی پەیوەست بە ئێران و ئەمریکا پاکستانە، قەتەریش هاوکارە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هەروەها زیادی کرد: چین هاوبەشی نیگەرانییەکانی ئێمەیە سەبارەت بە چڕبوونەوەی تاکلایەنە وێرانکەرەکەی ئەمریکا. چین نیگەرانە لە پەرەسەندنی نائەمنی و ململانێکان لە ناوچەکەدا. دۆستانی چینی هەوڵدەدەن و هەوڵی باش بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی دۆخەکە بەرەو هەڵکشان نەچێت. چین وەک هەموو وڵاتان هاوکاری دەکات، بەڵام بڵێین ناوبژیوانێکی نوێ هەیە، وا نییە.

سه باره ت به بانگه شه ی تره مپ که بڕیاره دانوستان له گه ڵ ئێران لەمڕۆوه دەستپێبکات، بەقایی زیادی کرد: ئه مڕۆ عێراقچی بۆ زیارەتی ئەربەعین دەچێتە عێراق؛ گەشتێکی شەخسییە و هەموو دۆستانی دانوستانکار لە ئێرانن.