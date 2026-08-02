لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عومان، پەیوەندی بە کردنەوەی گەرووی هورموز نییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: بە ئاماژەدان بەوەی کە شێوازی دووبارەبوونەوەی هەڕەشە و تۆقاندن و قسەی توند لە لایەن بەرپرسانی ئەمریکاوە شتێکی نوێ نییە، وتی: زیاتر لە هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕوومان بووەتەوە، ئەمریکا دوو سێ جار دەستدرێژیی سەربازیی توندی دژی ئێران ئەنجامداوە.

وتیشی: نەخشەی نوێی هاتوچۆی گەرووی هورمز لە لایەن ناوەندە پەیوەندیدارەکانی ئێرانەوە ئامادە کراوە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە ڕوونکردنەوەی دانوستانەکان لەگەڵ لایەنی عومانی وتی: ئەو نەخشانەی کە لەلایەن دەزگا پەیوەندیدارەکانەوە ئامادەکراون لەگەڵ لایەنی عومانی هاوبەش کراون.

زیادیشی کرد: ئەم بابەتە کارێکی تەکنیکییە کە بە هاوکاری باشی دامەزراوە تایبەتمەند و لێهاتووەکان ئەنجام دراوە. بۆیە کارێکی بەکۆمەڵ و هاوبەش بوو کە بێگومان وەزارەتی دەرەوە بەرپرسیار بوو لە دانوستانەکان.