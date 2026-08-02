  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١١ ٢١:٢٨

لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عومان، پەیوەندی بە کردنەوەی گەرووی هورموز نییە

لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عومان، پەیوەندی بە کردنەوەی گەرووی هورموز نییە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عومان بۆ ڕێڕەوی نوێ هیچ پەیوەندییەکی بە کرانەوە یان مانەوەی بە داخراویی گەرووی هورمزەوە نییە؛ ئەم تێگەیشتنە مەرجێکی پێویستە بەڵام بەس نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: بە ئاماژەدان بەوەی کە شێوازی دووبارەبوونەوەی هەڕەشە و تۆقاندن و قسەی توند لە لایەن بەرپرسانی ئەمریکاوە شتێکی نوێ نییە، وتی: زیاتر لە هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕوومان بووەتەوە، ئەمریکا دوو سێ جار دەستدرێژیی سەربازیی توندی دژی ئێران ئەنجامداوە.
وتیشی: نەخشەی نوێی هاتوچۆی گەرووی هورمز لە لایەن ناوەندە پەیوەندیدارەکانی ئێرانەوە ئامادە کراوە.
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە ڕوونکردنەوەی دانوستانەکان لەگەڵ لایەنی عومانی وتی: ئەو نەخشانەی کە لەلایەن دەزگا پەیوەندیدارەکانەوە ئامادەکراون لەگەڵ لایەنی عومانی هاوبەش کراون.

زیادیشی کرد: ئەم بابەتە کارێکی تەکنیکییە کە بە هاوکاری باشی دامەزراوە تایبەتمەند و لێهاتووەکان ئەنجام دراوە. بۆیە کارێکی بەکۆمەڵ و هاوبەش بوو کە بێگومان وەزارەتی دەرەوە بەرپرسیار بوو لە دانوستانەکان.

News ID 60120

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