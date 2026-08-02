شەوانی کلتووری ئێران لە سلێمانی بەڕێوەچوو

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەم بەرنامە فەرهەنگییە ئامانجی بەهێزکردنی هاوپشتی ئیسلامی و ناساندنی هاوبەشییە کولتوورییەکانی خەڵکی ئێران و هەرێمی کوردستان و بەرەوپێشبردنی فەرهەنگی میوانداریکردنی ئەربەعین و دروستکردنی کەشێکی دۆستانە بوو لە نێوان زیارەتکارانی شیعە و سوننە.



ئامادەبوونی بنەماڵە عێراقییەکان و زیارەتکارانی ئێرانی و کۆمەڵێک زانای شیعە و سوننە دەرکەوتی پێکەوەژیان و ڕێزگرتنی یەکتر و یەکگرتوویی ئیسلامی لەم ڕووداوە ڕۆشنبیرییەدا نیشان دا. بەشداربووان جەختیان لەوە کردەوە کە خۆشەویستی ئەهل و بەیتی ڕەسولەڵا (د.خ) و بەها مرۆییەکان بنەمای هاوسۆزی موسڵمانانن، جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی ئەم جۆرە بەرنامانە لەسەر ڕێگای ئەربەعین کردەوە.

خێوتی گەورەی ئێران لە سلێمانی کە ساڵانە لەسەر ڕێڕەوی پیاسەی ئەربەعین هەڵدەدرێت، ئەمساڵ ئامادەیە بۆ میوانداریکردنی هەزاران زیارەتکاری ئێرانی و عێراقی بە دابینکردنی شوێنی نیشتەجێبوونی گونجاو، خواردن و خزمەتگوزاریی پزیشکی، ڕێنماییکردنی زیارەتکاران، و جێبەجێکردنی بەرنامەی ڕۆشنبیری.

ئەم کاروانە بە یەکێک لە ناوەندە خزمەتگوزارییە گرنگەکان دادەنرێت لەسەر ڕێگای مەرزی باشماق بۆ مەزارگە پیرۆزەکان و توانایەکی زۆری بۆ جێگیرکردنی زیارەتکاران دابین کردووە.