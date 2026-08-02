ئێران هۆشداریی بە عەرەبستان دا دوور کەوێتەوە لە ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە درێژەی وتووێژە دیپلۆماسییەکانی ، سەبارەت بە درێژەی پیلان و کردەوەی شەڕانگێزی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە ناوچەکە، لەگەڵ فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی عەرەبستان بیروڕای ئاڵوگۆڕی کرد.

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە ئامادەیی تەواوی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی و ئاسایشی نەتەوەیی وڵات ڕایگەیاند کە هەر دەستدرێژی و کردەیەکی دوژمنکارانەی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی یان بەشداری و یاوەریکردنی وڵاتانی ناوچەکە بە وڵامێکی یەکلاکەرەوە و ڕێژەیی لەلایەن هێزە چەکدارە ئێرانەوە بەرەوڕوو دەبێتەوە.

هەروەها بەرپرسیارێتی هەموو لێکەوتەکانیش لە ئەستۆی ئەوەانەیە کە هۆکاری ئەم شەڕەن.