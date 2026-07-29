شەهادەتی فڕۆکەوانێکی ئێرانی / تەرمی شەهید مەجید کازمی دەگەڕێتەوە ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەهیدبوونی ئەمیر سەرتیپ دووەمی فڕۆکەوان مەجید کازمی، فڕۆکەوانی یەکێک لە فڕۆکە جەنگییەکانی سوخۆی ٢٤ی ئێرانی کە لە کاتی هێرشەکەی ١١ی ڕەشەمەی ساڵی ڕابردوودا زیانێکی زۆری بە بنکەی ئەلعودەیدی ئەمریکا لە قەتەر گەیاند، لە ڕێگەی پشکنینی تایبەت و شیکاری دی ئێن ئەی پشتڕاستکرایەوە .
دوای چەند مانگێک لە دوورکەوتنەوە لە خاکی ئێرانی ئیسلامی، دوای چەند کاتژمێرێکی تر تەرمی شەهید کازمی دەگەڕێتەوە بۆ ئێران.
هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی دۆخی 3 فڕۆکەوانەکەی تری 2 فڕۆکەی جەنگی سوخۆی سو-24 هێشتا بەردەوامە لە لایەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە، هەر کە زانیاری زیاتر گەیشت، زانیاری پێویست پێشکەش دەکرێت.
ڕۆژی ١١ی ڕەشەمەی ساڵی ڕابردوو، ٢ فڕۆکەی بۆمبڕێژکراوی سوخۆی سو-٢٤ی هێزی ئاسمانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە کاردانەوە بە هێرشە دڕندانە و ترسنۆکەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی منداڵکوژ، لە ئۆپەراسیۆنێکی بوێرانەدا لە بنکەی ئاسمانی شەهید دۆران لە شیرازەوە هەڵفڕین و پاش تێپەڕین بە بەربەستی سیستەمی پێشکەوتووی سیخوڕی و چەندین پێگەی ڕاداری دوژمن، بنکەی ئەلعودەیدیان لە قەتەر بۆردومان کرد کە سەر بە هێزەکانی ئەمریکایە.
لەم هێرشەدا زیانی زۆر بە بنکەکە کەوت، بەڵام هەڵۆکانی ئاسمانی ئێران لە ڕێگای گەڕانەوەیاندا بە سیستەمی بەرگریی دوژمن بەسەر کەنداوی فارسدا کەوتە بەر لێدان و لەو کاتەوە هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی دۆخی فڕۆکەوانە ئازاکانی ئەو فڕۆکە شەڕکەرانە بەردەوامن.
Your Comment