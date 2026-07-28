ئێران و ئۆکراینا پەرە بە شەڕ نادەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئۆکرانیا بە ئاماژەدان بەم پەیوەندییە وتی: وەزیری دەرەوەی ئۆکرانیا ئەندری سیبیحە (لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ من) دڵنیایی دا کە هێرش بۆ سەر کەشتییە ئێرانییەکە بە مەبەست نەبووە و ئۆکرانیا هیچ خواستێکی نییە بۆ پەرەپێدانی گرژییەکان.

جەختیشی کردەوە: ئێرانیش نایەوێت گرژییەکان زیاتر بکات، بەڵام من بە ئاشکرا جەختم لەوە کردەوە کە هەر هێرشێک بۆ سەر هاووڵاتییان یان بەرژەوەندییەکانمان قبوڵکراو نییە. هەروەها دەبێت خەسار و زیانەکانیش بە تەواوی قەرەبوو بکرێنەوە.