کوشندەترین درۆنی ئێران پەیامێکی بۆ ترەمپ هەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی تەلەگراف ڕۆژی سێشەممە لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند: "فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی حەدید ١١٠ی ئێران بەرزکراوەتەوە؛ ئێستا لە بەرزایییەکی نزمتر دەفڕێت، خێراترە و دەستنیشانکردنی قورسترە، فڕۆکە بێفڕۆکەوانە نوێیەکە بە بزوێنەری جێت تەیار کراوە و دەگاتە زۆرترین خێرایی زیاتر لە ٣٠٠ میل لە کاتژمێرێکدا (نزیکەی ٤٨٠ کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا)، بە شێوەیەک دیزاین کراوە کە بتوانێت لە ڕێگەی بەرگری ئاسمانی ئەمریکاوە تێپەڕن.
بەپێی ئەو زانیارییانەی دەست تێلێگراف کەوتوون، ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانە وەشانێکی پێشکەوتووی مۆدێلی ستانداردی حەدید ١١٠یە؛ چەکێک کە بەرپرسانی ئێران بە یەکێک لە بەتواناترین چەکەکانیان دەزانن.
ئەوەی حەدیدی نوێ 110 جیا دەکاتەوە خێرایی و نهێنیەکەیە. لە کاتێکدا زۆربەی فڕۆکە بێفڕۆکەوانە هێرشبەرە ئێرانییەکان بە پرۆپلەر کاردەکەن، ئەم مۆدێلە بزوێنەری تۆربۆجێتی تێدایە، کە خێراییەکەی 316 میل لە کاتژمێرێکدا پێدەبەخشێت، بەمەش خێراترین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی ناسراوە. فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکە لەلایەن ئامێرێکی سووتەمەنی ڕەقەوە دەخرێتە خوارەوە کە پێش ئەوەی بزوێنەری فڕۆکەکە تەقە بکات، خێرایی و بەرزییەکەی دەگەیەنێتە خوارەوە، ئەمەش ڕێگەی پێدەدات بە خێرایی لە بەرەکانی شەڕدا جێگیر بکرێت.
خێراییە بەرزەکەی لە بەرەکانی شەڕدا سوودێکی گەورەی پێدەبەخشێت. سیستەمی بەرگری ئاسمانی بە دەستنیشانکردن و ڕێگریکردن لە هەڕەشەکانی هاتوو کاردەکات.
ڕۆژنامەی تەلەگراف ئاماژەی بەوەشکردووە، فڕۆکە نوێیەکەی حەدید ١١٠ بە شێوەیەک دروستکراوە کە ئەم دواکەوتنە کاتییە کەم بکاتەوە و ئامانجەکە بخاتە ناو ئامانجەکەوە پێش ئەوەی تۆپ و مووشەکەکانی پاراستنیان چانسی کاردانەوەیان هەبێت. دەرکەوتنی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکە بە شێوەیەک دروستکراوە کە لە ڕاداردا شاراوەیی بمێنێتەوە، شارەزایان بەو شێوەیە وەسفی دەکەن کە تاکە جەستەیەکی بێ بولت هەیە.
بەگوێرەی ئەو دەزگای میدیاییە، ئەو چەکە نوێیە، کە لە ناوەڕاستی شەڕی (دەستدرێژیی ئەمریکا بۆ سەر ئێران) پەردەی لەسەر لادرا، زیاترە لە نمایشکردنی هێزی ئاگر؛ هەروەها گوزارشت لە مەبەست و ئیرادەی سوپای پاسداران دەکات. دەرکەوتنی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکە هاوکات بوو لەگەڵ پێشهاتێکی نائاسایی لە شەڕەکەدا و پەیامێکە بۆ حکومەتی ئەمریکا.
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