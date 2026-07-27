کۆڕبەندی میدیایی ڕێکخراوەی شەنگهای بە بەشداریی ئاژانسی هەواڵی مێهر دەستیپێکرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆڕبەندی میدیا و توێژینگەکانی ڕێکخراوی هاوکاری شەنگەهای لە بیشکێک دەستی پێکرد.

لە چالاکییەکەدا کە نزیکەی ٢٠٠ نوێنەری ٢٥ وڵاتی جیهان بەشدارییان تێدا کرد، بابەتەکانی وەک هاوکاریی میدیایی، بەکارهێنانی زیرەکی دەستکرد، ئاسایشی ئەلیکترۆنی و بەرەنگاربوونەوەی هەواڵی ساختە تاوتوێ کرا.

دروشمی سەرەکی چالاکییەکە بریتی بوو لە "ڕۆحی شەنگەهای لە سەردەمی نوێدا؛ لە بەها هاوبەشەکانەوە بۆ هاوکاریی پراکتیکی".

بە وتەی پەیامنێری مێهر، لوتکەی میدیا و توێژینگەکانی ئێسکۆ لە بیشکێک لە ٤ تا ٨ ی گەلاوێژ ١٤٠٥) بەڕێوە دەچێت، کە بە میوانداری ئاژانسی هەواڵی نیشتمانیی قیرغیزستان "کەبار" و ئاژانسی هەواڵی "شینهوا"ی چینی بەڕێوەدەچێت.

ئەم چالاکییە لە سەروبەندی بیست و شەشەمین لوتکەی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای بەڕێوەچوو و هاوکات بوو لەگەڵ ٢٥ ساڵەی دامەزراندنی ڕێکخراوەکە، بە بەشداری نزیکەی ٢٠٠ نوێنەری میدیا و دامەزراوە حکومییەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە ٢٥ وڵاتەوە.

گرووپی میدیایی مێهر وەک تاکە نوێنەری کۆماری ئیسلامی ئێران لەم کۆڕبەندەدا ئامادەیە و لە بەرنامە تایبەتمەندەکان و کۆبوونەوە دووقۆڵییەکانی ئەو چالاکییەدا بەشداری دەکات.

دروشمی سەرەکی لوتکەی ئەمساڵ بریتییە لە "ڕۆحی شەنگەهای لە سەردەمی نوێدا؛ لە بەها هاوبەشەکانەوە بۆ هاوکاریی پراکتیکی" و بەشداربووان بیروڕایان لەسەر چوار میحوەرێکی سەرەکی ئاڵوگۆڕ دەکەن: یەکگرتنی میدیا و دامەزراوە بیرمەندەکان بۆ بنیاتنانی کۆدەنگی گەشەپێدان، بەکارهێنانی توانای ناوچەیی لە ڕێگەی هاوکاریی پراکتیکی، پێشخستنی دادپەروەری و دادپەروەری لە حوکمڕانی جیهانی، و بەهێزکردنی هەماهەنگی ستراتیژی و هاوکاری بردنەوە لە چوارچێوەی پابەندبوونەکانی SCO.

لە ڕێوڕەسمی کردنەوەیدا، دایزبەک ئۆرونبکۆڤ، بەرپرسی خزمەتگوزاری سیاسەتی زانیاریی سەرۆکی کۆماری قیرغیزستان، مۆداربێک شێرمتالیڤ، بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵی نیشتمانی “کەبار”، شی یانچۆن، جێگری بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵی شینوا، لیو جیانگپینگ، باڵیۆزی چین لە قیرغیزستان، نوێنەرانی سکرتاریەتی SCO، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی وڵاتانی ئەندام، هەروەها موحەممەد مێهدی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری گرووپی میدیایی مێهر وتارەکانیان پێشکەش کرد.

بەپێی کارنامەی فەرمی لوتکەکە، بابەتەکانی وەک گۆڕینی دیجیتاڵی لە میدیاکان، بەکارهێنانی زیرەکی دەستکرد لە پیشەسازی هەواڵ، ئاسایشی ئەلیکترۆنی، بەرەنگاربوونەوەی هەواڵی ساختە و زانیاری ناڕاست، بەهێزکردنی ئاسایشی زانیاری، پەرەپێدانی هاوکاری میدیا و توێژینگە، هەروەها ڕۆڵی میدیا لە زیادکردنی لێکنزیکبوونەوە لە نێوان وڵاتانی ئەندامی SCO تاوتوێ دەکرێن.

هەروەها بەشداربووان باس لە ڕێگاکانی دروستکردنی میکانیزمی هاوکاری هاوبەش و پلاندانان بۆ ڕووماڵکردنی هاوبەش بۆ ڕووداوە گرنگە نێودەوڵەتییەکان، پێشخستنی ئاڵوگۆڕی ڕۆژنامەنووسان و کەڵک وەرگرتن لە توانای تەکنەلۆژیای نوێ بۆ بەهێزکردنی دەنگی SCO لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا دەکەن.

ڕێکخەرانی ئەم کۆڕبەندە ڕایانگەیاندووە کە ئامانجی سەرەکی ئەو کۆڕبەندە بەهێزکردنی هاوکارییەکانی نێوان میدیاکانی وڵاتانی ئەندامە، پەرەپێدانی گفتوگۆی ناوچەیی، بەرەنگاربوونەوەی ڕەوتی زانیاری ناڕاست و یارمەتیدان لە پێکهێنانی نەزمێکی دادپەروەرانەتر لە سیستەمی حوکمڕانی جیهانیدا لەسەر بنەمای "ڕۆحی شەنگەهای".