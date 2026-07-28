ئاگربەست نەکراوە، ئەمریکا شکستی لە مەیداندا هێناوە

موحسن پاکەین، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، بە ئاماژەدان بە پێشهاتەکانی ئەم دواییە، ڕایگەیاند: دوای ئەو شکستانەی لە ڕۆژانی ڕابردوودا تووشی بوون و زیانێکی بەرچاو، بە تایبەت لە ڕووی قوربانییەکان، ئەمریکییەکانیش لە ژێر فشاری کۆنگرێس بۆ ڕاگرتنی شەڕ، ژمارەی هێرشەکانیان کەم کردووەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: لەم نێوەندەدا ناوبژیوانانیش چالاک بوون و کەشێکیش دروستکراوە کە لەسەر بنەمای ئەو پرسە تا ڕادەیەک هێرشەکان کەم بۆتەوە.

بە ئاماژەدان بە لێدوانەکانی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەبارەت بە دانوستانەکان، ئەو پسپۆڕە لە کاروباری نێودەوڵەتی وتی: وەک وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند، هیچ دانوستانێک پلانی بۆ دانەنراوە و ئاڵوگۆڕی پەیام لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە بەردەوامە.

پاک ئایین ڕایگەیاند: پێدەچێت هۆکاری سەرەکی گۆڕانکاری لە ڕێبازی ئەمریکادا ئەو هەلومەرجە ئاژاوەگێڕانە بێت کە بۆ سوپای وڵاتەکە سەریهەڵداوە.

جەختیشی کردەوە: کردەوەی ئەم دواییەی ئەمریکیەکان بە مانای ئاگربەست نییە و دەبێت ئامادەکاریی پێویست بۆ هەر پێشهاتێک هەبێت، کە خۆشبەختانە لە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بوونی هەیە.

دیپلۆماتکارە پێشووەکە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕەنگە ئەمریکییەکان دوای چەند ڕۆژێک لە بەڕێوەبردنی دۆخی ناوخۆ و ڕاوێژکردن لەگەڵ نوێنەرانی کۆنگرێس و دووبارە وزەدانەوە، جارێکی دیکە هەندێک ڕێوشوێن بگرنەبەر، بەڵام لە ئەگەری هەر هێرشێکدا، بە دڵنیاییەوە ڕووبەڕووی وەڵامدانەوەی بەرامبەر دەبنەوە.

هەروەها سەبارەت بە ڕاوێژکارییەکانی لەگەڵ عومان وتی: لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دانوستان لەگەڵ لایەنی عومانی سەبارەت بە گەرووی هورمز بەڕێوەچووە و لایەنەکان هەوڵدەدەن بە پشتبەستن بە ڕێسا نێودەوڵەتییەکان بگەنە چارەسەرێکی گونجاو. لە هەر حاڵەتێکدا، تا مەرجی جەنگ هەبن، پەیماننامەکانی یاسای دەریا ڕێگە بە ئێران دەدەن کە ڕێوشوێنی پێویست بگرێتەبەر و مەرجەکانی تێپەڕبوونی سەلامەتی کەشتیەکان بە گەرووی هورمز بەڕێوەببات.