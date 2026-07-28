  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٦ ١٢:٣٦

ئاگربەست نەکراوە، ئەمریکا شکستی لە مەیداندا هێناوە

ئاگربەست نەکراوە، ئەمریکا شکستی لە مەیداندا هێناوە

شارەزایەکی پرسە نێودەوڵەتییەکان وتی: ئەو کارەی ئەم دواییەی ئەمریکییەکان بە مانای ئاگربەست نییە و دەبێت ئامادەکاریی پێویست بۆ هەر پێشهاتێک هەبێت، کە خۆشبەختانە لە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بوونی هەیە.

موحسن پاکەین، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، بە ئاماژەدان بە پێشهاتەکانی ئەم دواییە، ڕایگەیاند: دوای ئەو شکستانەی لە ڕۆژانی ڕابردوودا تووشی بوون و زیانێکی بەرچاو، بە تایبەت لە ڕووی قوربانییەکان، ئەمریکییەکانیش لە ژێر فشاری کۆنگرێس بۆ ڕاگرتنی شەڕ، ژمارەی هێرشەکانیان کەم کردووەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: لەم نێوەندەدا ناوبژیوانانیش چالاک بوون و کەشێکیش دروستکراوە کە لەسەر بنەمای ئەو پرسە تا ڕادەیەک هێرشەکان کەم بۆتەوە.

بە ئاماژەدان بە لێدوانەکانی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەبارەت بە دانوستانەکان، ئەو پسپۆڕە لە کاروباری نێودەوڵەتی وتی: وەک وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند، هیچ دانوستانێک پلانی بۆ دانەنراوە و ئاڵوگۆڕی پەیام لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە بەردەوامە.

پاک ئایین ڕایگەیاند: پێدەچێت هۆکاری سەرەکی گۆڕانکاری لە ڕێبازی ئەمریکادا ئەو هەلومەرجە ئاژاوەگێڕانە بێت کە بۆ سوپای وڵاتەکە سەریهەڵداوە.

جەختیشی کردەوە: کردەوەی ئەم دواییەی ئەمریکیەکان بە مانای ئاگربەست نییە و دەبێت ئامادەکاریی پێویست بۆ هەر پێشهاتێک هەبێت، کە خۆشبەختانە لە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بوونی هەیە.

دیپلۆماتکارە پێشووەکە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕەنگە ئەمریکییەکان دوای چەند ڕۆژێک لە بەڕێوەبردنی دۆخی ناوخۆ و ڕاوێژکردن لەگەڵ نوێنەرانی کۆنگرێس و دووبارە وزەدانەوە، جارێکی دیکە هەندێک ڕێوشوێن بگرنەبەر، بەڵام لە ئەگەری هەر هێرشێکدا، بە دڵنیاییەوە ڕووبەڕووی وەڵامدانەوەی بەرامبەر دەبنەوە.

هەروەها سەبارەت بە ڕاوێژکارییەکانی لەگەڵ عومان وتی: لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دانوستان لەگەڵ لایەنی عومانی سەبارەت بە گەرووی هورمز بەڕێوەچووە و لایەنەکان هەوڵدەدەن بە پشتبەستن بە ڕێسا نێودەوڵەتییەکان بگەنە چارەسەرێکی گونجاو. لە هەر حاڵەتێکدا، تا مەرجی جەنگ هەبن، پەیماننامەکانی یاسای دەریا ڕێگە بە ئێران دەدەن کە ڕێوشوێنی پێویست بگرێتەبەر و مەرجەکانی تێپەڕبوونی سەلامەتی کەشتیەکان بە گەرووی هورمز بەڕێوەببات.

News ID 60073

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