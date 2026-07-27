  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٥ ١٦:١٧

بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کۆڕبەندی شەنگەهای: ئێران بەرەنگاری جیهانی تاک جەمسەری بووەتەوە

بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کۆڕبەندی شەنگەهای: ئێران بەرەنگاری جیهانی تاک جەمسەری بووەتەوە

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی میدیایی مێهر بە جەختکردنەوە لەسەر نەدۆڕاوی گەلان و شارستانییەتە ڕاستەقینەکان لە بەرامبەر تاکلایەنە، خۆڕاگریی ئەم دواییەی گەلی ئێرانی لە بەرامبەر دوژمن بە هێمای ڕووبەڕووبوونەوەی جیهانی تاک جەمسەری وەسف کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد مێهدی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی میدیایی مێهر، لە کۆبوونەوەی میدیا و توێژینگەکانی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای، کە لە بیشکێکی پایتەختی قیرقیزستان، بە بەشداریی نزیکەی 200 دامەزراوە لە 25 وڵات بەڕێوەچوو، وتارێکی لە سەر تەوەری “دروستکردنی کۆدەنگی بۆ پەرەپێدانی ئامانجدار و ڕێنمایی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای لە ڕێگەی میدیای زیرەکی یەکگرتوو” پێشکەش کرد .

ڕەحمەتی بە ئاماژەدان بە گرنگی بەڕێوەچوونی ئەم کۆبوونەوەیە لە دڵی ڕێگای ئاوریشمدا، هەوڵەکانی ئاژانسی هەواڵی شینهوای بەرز نرخاند بۆ بەهێزکردنی هاوکاریی میدیایی لە چوارچێوەی بنەماڵەی شەنگەهای و وتی: ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای دەتوانێت بە پشتبەستن بە یەکڕیزی و هاوسۆزی نێوان ئەندامەکانی، توانا پەرشوبڵاوەکان بگۆڕێت بۆ دەسەڵاتی کاریگەر لە گۆڕەپانی ناوچەیی و جیهانیدا.
وتیشی: بە خۆشحاڵییەوە دەڵێم جیهانی ئەمڕۆ شوێنێک نییە کە نەتەوە و شارستانییەتە ڕاستەقینەکان شکست بهێنن و تەسلیمی تاکلایەنە و جیهانێکی تاک جەمسەری بن.

من لە خاکێکەوە هاتووم کە لە چەند مانگی ڕابردوودا گەلەکەی بە هەموو هێزەوە خۆڕاگری خۆی بۆ دوژمن نیشانداوە.

ڕەحمەتی لە کۆتاییدا چوار پێشنیاری خستەڕوو:


داڕشتن و دامەزراندنی میکانیزمێکی هەڵسەنگاندنی خولیی "پلەی بەدیهێنانی ڕۆحی شەنگەهای"؛ نیشاندەری ڕوون و هاوبەش کە لەلایەن دامەزراوەکانی بیرکردنەوە و بە هاوکاری میدیای زیرەک، لە ماوەی دیاریکراودا، بۆ چاودێریکردنی پێشکەوتنی متمانەی یەکتر و ڕێزگرتن لە فرەچەشنی شارستانی و گەشەپێدانی هاوبەش لە بیروڕای گشتی و سیاسەتی جێبەجێکردنی وڵاتانی ئەندامدا کۆکراونەتەوە.
ناساندنی سیستماتیکی مۆدێلی سەرکەوتووی میدیا و حوکمڕانی پەیوەندییەکان لە بنەماڵەی شەنگەهای؛ هەر ئەندامێک ئەزموونی بەنرخی هەیە لە بواری تێکەڵکردنی AI لە ڕاپۆرتکردنی هەواڵ، بەرپەرچدانەوەی هەواڵی ساختە، دیپلۆماسی گشتی دیجیتاڵی، و پردکردن لە زانست و سیاسەتدا. پێشنیار دەکەم کە گرووپێکی کاری هەمیشەیی لە ژێر ئەم لوتکەیەدا دامەزرێت بۆ کۆکردنەوە و بەڵگەمەند کردن و هاوبەشکردنی نموونەی سەرکەوتوو لەگەڵ ئەندامان ساڵانە.

دامەزراندنی "تۆڕێکی ڕاوێژکاری هەمیشەیی" بۆ نەهێشتنی هەنگاوە هەڵەکان لەسەر بنەمای تێگەیشتنی هاوبەش؛ بە پشتبەستن بە هەمان لۆژیکی حوکمڕانی تۆڕ، میدیای زیرەک و بیرمەندە یەکگرتووەکان دەتوانن لە پرۆسەیەکی بەردەوامدا پێش ئەوەی ببنە قەیرانی سیاسی یان ئەمنی، بە بەرهەمهێنانی گێڕانەوەی ورد و داتا-بزوێنەر، پێشوەختە و تێڕوانینە هەڵەکان دەستنیشان بکەن و بێلایەن بکەن.

News ID 60069

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