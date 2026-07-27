بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کۆڕبەندی شەنگەهای: ئێران بەرەنگاری جیهانی تاک جەمسەری بووەتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد مێهدی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی میدیایی مێهر، لە کۆبوونەوەی میدیا و توێژینگەکانی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای، کە لە بیشکێکی پایتەختی قیرقیزستان، بە بەشداریی نزیکەی 200 دامەزراوە لە 25 وڵات بەڕێوەچوو، وتارێکی لە سەر تەوەری “دروستکردنی کۆدەنگی بۆ پەرەپێدانی ئامانجدار و ڕێنمایی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای لە ڕێگەی میدیای زیرەکی یەکگرتوو” پێشکەش کرد .

ڕەحمەتی بە ئاماژەدان بە گرنگی بەڕێوەچوونی ئەم کۆبوونەوەیە لە دڵی ڕێگای ئاوریشمدا، هەوڵەکانی ئاژانسی هەواڵی شینهوای بەرز نرخاند بۆ بەهێزکردنی هاوکاریی میدیایی لە چوارچێوەی بنەماڵەی شەنگەهای و وتی: ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای دەتوانێت بە پشتبەستن بە یەکڕیزی و هاوسۆزی نێوان ئەندامەکانی، توانا پەرشوبڵاوەکان بگۆڕێت بۆ دەسەڵاتی کاریگەر لە گۆڕەپانی ناوچەیی و جیهانیدا.

وتیشی: بە خۆشحاڵییەوە دەڵێم جیهانی ئەمڕۆ شوێنێک نییە کە نەتەوە و شارستانییەتە ڕاستەقینەکان شکست بهێنن و تەسلیمی تاکلایەنە و جیهانێکی تاک جەمسەری بن.

من لە خاکێکەوە هاتووم کە لە چەند مانگی ڕابردوودا گەلەکەی بە هەموو هێزەوە خۆڕاگری خۆی بۆ دوژمن نیشانداوە.

ڕەحمەتی لە کۆتاییدا چوار پێشنیاری خستەڕوو:



داڕشتن و دامەزراندنی میکانیزمێکی هەڵسەنگاندنی خولیی "پلەی بەدیهێنانی ڕۆحی شەنگەهای"؛ نیشاندەری ڕوون و هاوبەش کە لەلایەن دامەزراوەکانی بیرکردنەوە و بە هاوکاری میدیای زیرەک، لە ماوەی دیاریکراودا، بۆ چاودێریکردنی پێشکەوتنی متمانەی یەکتر و ڕێزگرتن لە فرەچەشنی شارستانی و گەشەپێدانی هاوبەش لە بیروڕای گشتی و سیاسەتی جێبەجێکردنی وڵاتانی ئەندامدا کۆکراونەتەوە.

ناساندنی سیستماتیکی مۆدێلی سەرکەوتووی میدیا و حوکمڕانی پەیوەندییەکان لە بنەماڵەی شەنگەهای؛ هەر ئەندامێک ئەزموونی بەنرخی هەیە لە بواری تێکەڵکردنی AI لە ڕاپۆرتکردنی هەواڵ، بەرپەرچدانەوەی هەواڵی ساختە، دیپلۆماسی گشتی دیجیتاڵی، و پردکردن لە زانست و سیاسەتدا. پێشنیار دەکەم کە گرووپێکی کاری هەمیشەیی لە ژێر ئەم لوتکەیەدا دامەزرێت بۆ کۆکردنەوە و بەڵگەمەند کردن و هاوبەشکردنی نموونەی سەرکەوتوو لەگەڵ ئەندامان ساڵانە.

دامەزراندنی "تۆڕێکی ڕاوێژکاری هەمیشەیی" بۆ نەهێشتنی هەنگاوە هەڵەکان لەسەر بنەمای تێگەیشتنی هاوبەش؛ بە پشتبەستن بە هەمان لۆژیکی حوکمڕانی تۆڕ، میدیای زیرەک و بیرمەندە یەکگرتووەکان دەتوانن لە پرۆسەیەکی بەردەوامدا پێش ئەوەی ببنە قەیرانی سیاسی یان ئەمنی، بە بەرهەمهێنانی گێڕانەوەی ورد و داتا-بزوێنەر، پێشوەختە و تێڕوانینە هەڵەکان دەستنیشان بکەن و بێلایەن بکەن.