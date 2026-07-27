ئاژانسی مێهری ئێران و ئاژانسی ڕایت نەوی پاکستان ڕێککەوتنیان واژۆ کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

گرووپی میدیایی مێهر و میدیای ڕایت ناو پاکستان لە پەراوێزی کۆڕبەندی میدیا و توێژینگەکانی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای ڕێککەوتنێکی هاوکارییان واژۆ کرد.

بەگوێرەی ئەو ڕێککەوتنە، هەردوولا لە بوارەکانی وەک ئاڵوگۆڕی هەواڵ، بەرهەمهێنانی ناوەڕۆکی مالتیمیدیا، بڵاوکردنەوەی کەرەستە و کارلێکی زیاتری میدیایی نێوان هەردوو وڵات، هاوکار بن.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، محەممەد مێهدی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی میدیایی مێهر و بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی ڕایت نەوی پاکستان، لە پەراوێزی کۆڕبەندی ڕاگەیاندنی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای کە بە میوانداری ئاژانسی هەواڵی نیشتمانیی قیرغیزستان "کەبار" و ئاژانسی هەواڵی شینهوای چین بەڕێوەدەچێت، یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کرد .



لە چوارچێوەی ئەم ڕێککەوتنەدا، گرووپی میدیایی مێهر و میدیای ڕایت نەوی پاکستان، بوارەکانی هاوکاری لە بواری ئاڵوگۆڕی ئەزموونی پیشەیی لە بواری ڕۆژنامەگەریدا، ڕووماڵکردنی هاوبەشی ڕووداوە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان، بڵاوکردنەوە و دووبارە بڵاوکردنەوەی ناوەڕۆکی میدیایی، و کەڵک وەرگرتن لە توانا هاوبەشەکان بۆ ناساندنی بۆچوون و گێڕانەوەی میدیایی دوو وڵات پەرەپێدەدەن.

