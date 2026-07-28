هەر وڵاتێک پارەی بلۆکەکراوی ئێران وەرگرێت ڕێگەی پێنادرێت لە گەرووی هورمۆز پەڕێتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای کردەوەی شەڕانگێزانە و هەوڵە بەردەوامەکان بۆ تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە، سەرۆک کۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە هۆی دروستکردنی نائەمنی لەلایەن ئێران و پێشێلکردنی ڕێگای نایاسایی و ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمز لە سەروەت و سامانی بلۆککراوی ئێرانەوە زیانی ئەو کەشتییانە دەدات کە لە کاتی شەڕی سەپێنراو لە دژی ئێرانی ئیسلامیدا زیانیان بەرکەوتووە.

بنکەی خاتەمولئەنبیای سپای پاسدارانیش وێڕای هۆشداریدان بە سەرۆک کۆماری تاوانکاری ئەمریکا سەبارەت بە دەرئەنجامەکانی ئەم کارە نایاساییە، بە هەموو کۆمپانیا و وڵاتانی جیهان ڕادەگەیەنین کە ئەگەر پێشوازی لە پێشنیارەکەی ترامپ بکەن و لە سەروەت و سامانی بلۆککراوی ئێران لە ژێر ئەم ناونیشانەدا کەڵک وەربگرن ، لەمەودوا هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێگە بە هیچ کام لە کەشتییەکانیان نادەن بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن.