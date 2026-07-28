  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٦ ١٧:٠٨

هەر وڵاتێک پارەی بلۆکەکراوی ئێران وەرگرێت ڕێگەی پێنادرێت لە گەرووی هورمۆز پەڕێتەوە

هەر وڵاتێک پارەی بلۆکەکراوی ئێران وەرگرێت ڕێگەی پێنادرێت لە گەرووی هورمۆز پەڕێتەوە

بارەگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا لە بەیاننامەیەکدا هۆشداری دەدات کە هەر کۆمپانیایەک یان وڵاتێک پارە لە سەروەت و سامانی ئێران وەربگرێت ڕێگەی پێنادرێت بە گەرووی ئێراندا تێپەڕێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای کردەوەی شەڕانگێزانە و هەوڵە بەردەوامەکان بۆ تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە، سەرۆک کۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە هۆی دروستکردنی نائەمنی لەلایەن ئێران و پێشێلکردنی ڕێگای نایاسایی و ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمز لە سەروەت و سامانی بلۆککراوی ئێرانەوە زیانی ئەو کەشتییانە دەدات کە لە کاتی شەڕی سەپێنراو لە دژی ئێرانی ئیسلامیدا زیانیان بەرکەوتووە.

بنکەی خاتەمولئەنبیای سپای پاسدارانیش وێڕای هۆشداریدان بە سەرۆک کۆماری تاوانکاری ئەمریکا سەبارەت بە دەرئەنجامەکانی ئەم کارە نایاساییە، بە هەموو کۆمپانیا و وڵاتانی جیهان ڕادەگەیەنین کە ئەگەر پێشوازی لە پێشنیارەکەی ترامپ بکەن و لە سەروەت و سامانی بلۆککراوی ئێران لە ژێر ئەم ناونیشانەدا کەڵک وەربگرن ، لەمەودوا هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێگە بە هیچ کام لە کەشتییەکانیان نادەن بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن.

News ID 60075

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت