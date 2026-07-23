فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران هەڕەشەی لە هەموو هاوپەیمانانی ئەمریکا کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید مەجید مووسەوی، فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران، کورتە پۆستێکی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاو کردەوە و وتی: ئەگەر هێرش بکرێتە سەر پرد و وێستگەکانی کارەبای ئێمە، پچڕانی کارەبای هاوپەیمانان و خانەخوێی منداڵکوژەکان بێ دوو دڵی ڕوو دەدات.