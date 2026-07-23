  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١ ٠٦:٤٢

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران هەڕەشەی لە هەموو هاوپەیمانانی ئەمریکا کرد

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران هەڕەشەی لە هەموو هاوپەیمانانی ئەمریکا کرد

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران وتی: ئەگەر هێرش بکرێتە سەر پرد و وێستگەکانی کارەبای ئێمە، پچڕانی کارەبای هاوپەیمانان و میواندارانی ئەمریکای منداڵکوژ بێ دوو دڵی ڕوودە دات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید مەجید مووسەوی، فەرماندەی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران، کورتە پۆستێکی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاو کردەوە و وتی: ئەگەر هێرش بکرێتە سەر پرد و وێستگەکانی کارەبای ئێمە، پچڕانی کارەبای هاوپەیمانان و خانەخوێی منداڵکوژەکان بێ دوو دڵی ڕوو دەدات.

News ID 60037

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت