  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٣٠ ١١:٢٤

سەردار عەبدوڵاهی: وڵامی ئێران بە هەڕەشەی نوێی دوژمن چەقێنەر دەبێت

سەردار عەبدوڵاهی: وڵامی ئێران بە هەڕەشەی نوێی دوژمن چەقێنەر دەبێت

سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران وتی: وڵامی وێرانکەر و چەقێنەرە دەدەینەوە بە هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ دوژمن.

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەبدوڵاهی لە پەیامێکدا بە بۆنەی ٢١ی ئاب ڕۆژی پیشەسازی بەرگرییەوە بۆ وەزیری بەرگری بە وەکالەت هۆشداری دا: هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە و چەقێنەر و پەشیمانی بەرەوڕوو دەبێتەوە.
سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند کە هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە وڵام دەدینەوە.

News ID 60238

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