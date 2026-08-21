سەردار عەبدوڵاهی: وڵامی ئێران بە هەڕەشەی نوێی دوژمن چەقێنەر دەبێت

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەبدوڵاهی لە پەیامێکدا بە بۆنەی ٢١ی ئاب ڕۆژی پیشەسازی بەرگرییەوە بۆ وەزیری بەرگری بە وەکالەت هۆشداری دا: هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە و چەقێنەر و پەشیمانی بەرەوڕوو دەبێتەوە.

سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند کە هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە وڵام دەدینەوە.