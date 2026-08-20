وتەبێژی سپای پاسداران: شەڕ ڕوو بداتەوە چەکی نوێ دەخەینەڕوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە چاوپێکەوتنێکدا سەبارەت بە تواناکانی چەکی ئێران و بەهێزبوونی سەرە مووشەکییەکانی ئێران لە دوای شەڕی سەپێندراوی دووهەم و سێهەم، سەردار حسێن موحێبی، وتەبێژی سپای پاسداران ڕایگەیاند: ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ لە بواری هەموو چەکەکانی شەڕدا پێشکەوتن بەدەست دەهێنین و چەکەکانمان کە وردتر و وردترە، زیاتر بەرهەم دەهێنین وێرانکەر، و لە ڕووی تەکنەلۆژیاوە پێشکەوتووترە”.

سەردار موحێبی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەگەر شەڕێکی دیکە هەڵبگیرسێت، بە دڵنیاییەوە چەکەکانمان جیاواز دەبن لە ڕابردوو؛ ئەم جیاوازییە دەتوانێت لە نەوەی سەرە جەنگییەکان، وردبینی لێدان، مەودای مووشەکەکان، یان هەر بوارێکی دیکەدا ڕەنگ بداتەوە.

وتەبێژی سپای پاسداران بە ئاماژەدان بەوەی کە کۆماری ئیسلامیی ئێران هەرگیز لە بەرهەمهێنان و پەرەپێدانی چەک ڕانەوەستاوە، وتی: ئێمە ڕۆژانە بەرەوپێشەوە دەڕۆین و هەر ئەگەرێکیش لەم ڕووەوە موکینە.

ناوبراو هەروەها سەبارەت بە توانای ئەنساروڵای یەمەن بەرامبەر دەستدرێژکارانی سعودیە وتی: ڕژێمی داگیرکەری قودس ئێستا زیاتر لە دوو ساڵە لە غەززە شەڕ دەکات و هێشتا نەیتوانیوە زیانی گەورە بە حەماس بگەیەنێت؛ کەواتە سعودیە کە توانای سەربازیی کەمترە لە توانای ڕژێمی زایۆنی، چۆن دەتوانێت ڕووبەڕووی ئەنساروڵا و چەکدارانی یەمەن ببێتەوە؟ ئەمەش مومکین نییە.

سەردار موحێبی جەختی لەوە کردەوە کە هەموو نەتەوەیەک هەوڵی بەرگریکردن لە بوون و سەروەت و سامانی خۆی دەدات و خۆی بە بەتوانا دەبینێت و دەشڵێت: لەم گۆڕەپانەدا سعودیە بە دڵنیاییەوە ناتوانێت یەمەن و ئەنسار الله لەخۆبگرێت و لە هێرشەکانیان بە سەلامەتی بمێنێتەوە؛ وەک لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شاهیدی بووین، تا سعودیە زیاتر هێرش بکاتە سەر، زیاتر تووشی چەندین لێدان دەبێت.

وتەبێژی سپای پاسداران لە کۆتاییدا وتی: ئەو توانایەی کە ئەنساروڵای یەمەن بەدرێژایی ساڵان بەدەستی هێناوە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت و بەرخۆدانی یەمەن بە هێزەوە درێژە بە ڕێگای پێشکەوتنی خۆی دەدات.