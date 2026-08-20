دیداری قاڵیباف و چالاکانی ئابووری عێراق و ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە سەردانەکەی بۆ عێراق لەگەڵ چالاکانی ئابووری ئێران و عێراق دیدارێکی ئەنجام دا.

کۆبوونەوەکە بەمەبەستی بەهێزکردنی هاوکارییە ئابووری و بازرگانییەکانی نێوان هەردوو وڵات و گەڕان بەدوای دەرفەتی وەبەرهێنانی هاوبەشدا ئەنجامدرا.

لە دیدارەکەدا کە نوێنەرانی کەرتی تایبەت و گشتی هەردوو وڵات ئامادەی بوون، بیروڕا لەبارەی بوارە جیاجیاکانی ئابوری و بازرگانی ئاڵوگۆڕ کرا و چارەسەرەکانی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان تاوتوێ کرا.

سەردانەکەی قالیباف بۆ عێراق بە ئامانجی پتەوکردنی دیپلۆماسی ئابووری و فراوانکردنی پەیوەندی دۆستانەی نێوان هەردوو وڵات بوو.