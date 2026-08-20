  1. ئابووری
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢٩ ١٦:٤٢

دیداری قاڵیباف و چالاکانی ئابووری عێراق و ئێران

دیداری قاڵیباف و چالاکانی ئابووری عێراق و ئێران

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە سەردانەکەی بۆ عێراق لەگەڵ چالاکانی ئابووری ئێران و عێراقی دیدارێکی ئەنجامدا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە سەردانەکەی بۆ عێراق لەگەڵ چالاکانی ئابووری ئێران و عێراق دیدارێکی ئەنجام دا.

کۆبوونەوەکە بەمەبەستی بەهێزکردنی هاوکارییە ئابووری و بازرگانییەکانی نێوان هەردوو وڵات و گەڕان بەدوای دەرفەتی وەبەرهێنانی هاوبەشدا ئەنجامدرا.

لە دیدارەکەدا کە نوێنەرانی کەرتی تایبەت و گشتی هەردوو وڵات ئامادەی بوون، بیروڕا لەبارەی بوارە جیاجیاکانی ئابوری و بازرگانی ئاڵوگۆڕ کرا و چارەسەرەکانی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان تاوتوێ کرا.

سەردانەکەی قالیباف بۆ عێراق بە ئامانجی پتەوکردنی دیپلۆماسی ئابووری و فراوانکردنی پەیوەندی دۆستانەی نێوان هەردوو وڵات بوو.

News ID 60234

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