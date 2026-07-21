  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣٠ ٠٥:٤٠

سپای پاسداران مەرجی کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

سپای پاسداران مەرجی کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار کە هەوڵیان دەدا بە ڕێگای ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمزدا ​​تێپەڕن، ئاگریان گرت و بەهۆی تەقینەوەیەکەوە وەستان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کاتژمێرێک لەمەوبەر دوو کەشتی نەوتهەڵگر، کە بە فریودانی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا، هەوڵیان دەدا بە ڕێگای مەترسیداری باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، ئاگریان گرت و بەهۆی تەقینەوەیەکەوە وەستان. لە ئێستادا یەکینەکانی فریاگوزاری سەرقاڵی دوورخستنەوەی تیمی ئەو کەشتیانەن لە ناوچەکە.

هێزی دەریایی سوپای پاسدارانی ئێران جارێکی دیکە کۆمپانیاکانی کەشتیوانی ئاگادار دەکاتەوە کە ئاگاداری تەندروستی تیم و کەشتیەکانیان بن و متمانە بە زانیارییە ناڕاستەکانی سوپای ئەمریکا نەکەن و خۆیان لە ڕێگا مەترسیدارەکان بەدوور بگرن.

دیارە تا خراپەکارییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بەردەوام بێت، گەرووی هورمز دادەخرێت و تەنانەت دڵۆپێک نەوت و گاز و پاکەتێکی کودی کیمیایی لە ناوچەکەوە هەناردە ناکرێت.

ئۆپەراسیۆنی سزادان دژی بنکە ئەمریکییە دەستدرێژکارەکان بەهۆی پێشێلکارییە دەریاییەکانەوە دەستیپێکردووە و ڕاپۆرتەکەی ڕادەگەیێندرێت..

News ID 60020

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