  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٤ ٠٤:٤٤

هێرشی قورسی درۆنەکانی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا

هێرشی قورسی درۆنەکانی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا

بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەرتەش کراونەتە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاند: لە قۆناغی حەوتەمی ئۆپراسیۆنی هەورە برووسکە و لە درێژەی هێرشە چەقێنەرەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە لایەن ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە، کاتژمێرێک لەمەوبەر، شوێنی فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف-١٨، بینای شوێنی نیشتەجێبوون و کۆشکی کەرەستەی گەورەی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە بنکەی ئەلعەزراق لە ئوردن بە هێرشی وێرانکەری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کرانە ئامانج.

سەربازانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بەدڵنیاییەوە ئەو وانەی گەورەیە و پەیامی ستراتیژی ڕێبەری شۆڕش بۆ دوژمن دووبارە دەکەنەوە کە "سەردەمی لێدە و بڕۆ" کۆتایی هاتووە و هەر چالاکیەک دژ بە خاک و ئاو و ئاسمانی ئەم وڵاتە مێژووییە بێ وەڵام و تێچووی ڕێژەیی نامێنێتەوە.

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، هەر لە سەرەتای پێشێلکردنی بەڵێن و ئاگربەست لە لایەن ئەمریکا و هێرشە دڕندانەیەکان بۆ سەر ناوچەکانی ئێران، تا ئێستا ٦ قۆناغی ئۆپەراسیۆنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە دژی بنکە و ناوەندەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە ناوچەکە ئەنجام داوە و ئەم ئۆپەراسیۆنانە تا گەیشتن بە سەرکەوتنی کۆتایی بەردەوام دەبن.

News ID 59967

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